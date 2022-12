“Glass Onion” y otras producciones de este año que no te puedes perder

El género de los misterios de crímenes o murder mistery nace originalmente en la literatura, a través de los brillantes relatos de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y más genios detrás de grandes novelas de este tipo. Glass Onion: un misterio de Knives Out, la secuela del exitoso film de 2019, tiene todos los componentes de esta fórmula y se acompaña de enormes talentos de Hollywood. Se lanzó hace unos días en el catálogo de Netflix.

Rian Johnson volvió a la dirección en la segunda entrega de la saga Knives Out y esta vez nos lleva de viaje a la isla privada de un millonario en Grecia. El único actor que se mantiene del reparto original es Daniel Craig en el papel del detective Benoit Blanc, quien ha estado en búsqueda de otro complejo caso y uno le llegó a la puerta de repente para que retome la acción. A propósito del estreno de la película, ¿qué otras producciones de 2022 deberías ver?

The White Lotus – Temporada 2

La serie antológica creada por Mike White lanzó este año su segunda temporada en HBO y la plataforma HBO Max. Con un elenco renovado y el retorno de Jennifer Coolidge como Tanya McQuoid, la historia embarca al público a unas lujosas vacaciones en el exclusivo resort White Lotus de Sicilia, una isla de Italia.

Desde el episodio piloto, se respira un misterio por resolver cuando un huésped encuentra cadáveres en el mar de la playa, aunque sus identidades no se descubren hasta el final. A lo largo de la temporada, la ficción nos presenta los conflictos y vínculos entre los personajes con el propósito de teorizar quién podría haber sido asesinado.

Sam Rockwell y Saoirse Ronan protagonizan esta comedia de misterio sobre el presunto asesinato de un cineasta, Leo Köpernick (Adrien Brody), tras comenzar el rodaje de la adaptación de la obra teatral La ratonera, escrita por Agatha Christie. Su cuerpo fue encontrado en la zona de disfraces del teatro y la policía sospecha de todos los actores que estuvieron en el mismo lugar.

El detective Stoppard (Rockwell) y la inexperta alguacila Stalker (Ronan) investigan juntos el caso. Las puertas del teatro se mantendrán cerradas con todos adentro hasta que uno de ellos confiese el crimen de Köpernick. Stoppard y Stalker no se llevarán bien en un inicio, pero tendrán que aprender a trabajar juntos para resolver el misterio.

Only Murders in the Building – Temporada 2