“Glass Onion”: qué dice la crítica sobre la secuela con el retorno de Daniel Craig

El multimillonario tecnológico Miles Bron invita a sus amigos a una escapada a su isla griega privada. Cuando alguien aparece muerto, el detective Benoit Blanc se hace cargo del caso. (Netflix)

Falta poco para que la próxima película de Rian Johnson, Glass Onion: un misterio de Knives Out, pueda ser vista por el mundo. Esta es la esperada secuela de Entre navajas y secretos (2019), film que consiguió 311 millones de dólares en taquilla. Ahora la nueva e intrigante producción repleta de estrellas llegará a Netflix el próximo 23 de diciembre.

“Glass Onion: un misterio de Knives out”, “Jack Ryan”, “Tulsa King” y “Emily in Paris”, entre los estrenos del 19 al 25 de diciembre Las plataformas de streaming se preparan para despedir el año con nuevos títulos durante la semana, donde también destacarán el estreno de “Matilda", "The Witcher: el origen de la sangre" y "Top Gun: Maverick" VER NOTA

Desde ya, se encuentra entre las mejores producciones a lo largo del 2022, según FilmAffinity. Todo inicia cuando el multimillonario Miles Bron invita a algunos de sus allegados a una escapada a su isla privada y pronto queda claro que no todo es perfecto en el paraíso. Cuando alguien aparece muerto, ¿quién mejor que Benoit Blanc (Daniel Craig) para desentrañar todas las capas del misterio? Al respecto, la crítica especializada no tardó en dar a conocer sus opiniones.

"Glass Onion: Un misterio de Knives Out" estrena el 23 de diciembre de 2022. (Netflix)

Esto dijo la crítica sobre Glass Onion

Glass Onion ha generado diversas opiniones en la prensa especializada, algunas alaban el guion elaborado por Johnson, incluso considerándola mejore que la original. Sin embargo, otras apuntan a que su historia es floja y solo cuenta con elementos que resultaron más costosos. ¿Qué se lee entre las críticas?

“Kung Fu Panda: el guerrero dragón viaja a la India”: mira el tráiler de la segunda temporada La animación de comedia y acción llegará a Netflix el 12 de enero de 2023 en su segunda temporada VER NOTA

Damon Wise, de Deadline: “Con un reparto impecable, cuenta con uno de los guiones más brillantes del año y mantiene la mente activa de principio a fin”.

Owen Gleiberman, de Variety: “Un misterio más grande, más llamativo, más elaborado y con múltiples facetas. Craig se las ha apañado para volver a sorprendernos con su irónica actuación”.

Con Rian Johnson de vuelta a la dirección, se trata de la secuela de "Entre navajas y secretos" (2019). (Netflix)

Benjamin Lee, de The Guardian: “Es difícil no divertirse cuando Johnson mueve los hilos, pero me gustaría que no hubiera movido tantos y tan fuerte”.

Todos los detalles de “Murderville: El misterio del asesinato de Papá Noel”, otra película de Navidad Terry Seattle (Will Arnet) entra de nuevo en acción para resolver el caso más disparatado que lo lleva a investigar el crimen de Santa Claus VER NOTA

The New York Post: “¿Es divertida? Indudablemente, pero a pesar de las risas y el presupuesto más elevado -explosiones, un lugar exótico, decorados enormes- Glass Onion resulta floja”.

Erick Massotono, de Collider: “Más divertida, más disparatada y mejor que la original. El director y guionista Rian Johnson parece haberse superado a sí mismo”.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Kate Hudson y más estrellas componen el reparto. (Netflix)

Glass Onion tiene un reparto repleto de estrellas pues, además de Craig, se integra por Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson, Ethan Hawke y otros más. La secuela estará disponible en Netflix desde el 23 de diciembre.

Seguir leyendo: