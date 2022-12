El personaje de “The White Lotus” que podría volver en la tercera temporada

Un nuevo resort en Italia le abre las puertas a nuevos pasajeros y nuevas historias en la segunda temporada de "The White Lotus". (HBO)

The White Lotus acabó de emitir hace poco su segunda temporada en HBO y en la plataforma HBO Max. La serie creada por Mike White utiliza un estilo antológico para abordar las lujosas vacaciones de millonarios en distintas partes del mundo: la primera entrega se ambientó en Hawái y la más reciente en Sicilia, Italia. Pese al cambio de reparto, ¿es posible pensar en el regreso de más personajes que ya conocemos?

Como se sabe, los nuevos episodios trajeron de vuelta a Tanya McQuoid, el personaje que interpretó Jennifer Coolidge desde el inicio. Pero su trágico desenlace delimitará que aparezca nuevamente en el futuro, creando más interrogantes sobre cuál sería el siguiente rol que podría marcar su retorno y algunas pistas captan la atención otra vez.

Connie Britton dio vida a Nicole Mossbacher en los primeros episodios de la comedia dramática. (HBO)

En julio de este año, Connie Britton había comentado que White hubiese querido que Nicole Mossbacher, la madre exitosa y esposa de Mark (Steve Zahn), participara en la continuación. Esto nunca se llegó a concretar, pero lo siguiente que se les ocurrió es que integrara el elenco de la tercera temporada.

“Él quería que yo estuviera en la segunda temporada, y había una idea que me encantaba para el personaje. Nuestra intención es hacerlo en la tercera temporada. Una parte del casting no funcionó en la segunda temporada y esperamos que eso suceda en la tercera temporada. Me encantaría ver un spin-off de cada personaje en ese programa”, dijo a Deadline.

Jennifer Coolidge y Jon Gries fueron las únicas estrellas del reparto anterior que volvieron en la continuación. (HBO)

Por ahora, no hay nada determinado para lo siguiente que se verá en The White Lotus más allá de su nueva locación. El guionista y productor Mike White reveló recientemente que la historia se trasladará a algún país del Asia, ya que esta cadena hotelera cuenta con sedes en todo el mundo. No se sabe aún con exactitud dónde se situará, aunque se esperan que más detalles sean anunciados muy pronto.

La temporada 2 de The White Lotus

Este año, la comedia dramática de HBO regresó con más capítulos y un elenco renovado. Este estuvo conformado por Aubrey Plaza, Theo James, Michael Imperioli, Meghann Fahy, Adam Di Marco, Tom Hollander, F. Murray Abraham, Will Sharpe, Haley Lu Richardson, Sabrina Impacciatore, Beatrice Granno, Simona Tabasco y Leo Woodall. Las únicas estrellas pasadas que retomaron sus papeles fueron Jennifer Coolidge y Jon Gries como Tanya y Greg respectivamente.

"The White Lotus" dio fin a su nueva temporada el pasado 11 de diciembre. (HBO)

La segunda parte llegó a su fin el pasado 11 de diciembre con una sorprendente conclusión al estilo satírico de White. Cada temporada inicia con un asesinato de una o más personas, aunque se desconoce la identidad de las víctimas. Por tanto, el propósito de la trama es conocer quién de los personajes muere hacia el final. La intriga a lo largo del camino logra enganchar por completo a la audiencia.

Todos los episodios de The White Lotus están disponibles para ver en HBO Max.

