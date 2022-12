Elizabeth Olsen volverá a la televisión en una escalofriante miniserie de HBO Max

Miniserie inspirada en la escalofriante historia del asesinato de Betty Gore en 1980. (HBO Max)

En mayo de este año fue lanzada Candy, una miniserie de Star+ que retrataba la historia real del crimen de Betty Gore, una ama de casa que fue asesinada por su vecina en la década de los 80. La producción fue protagonizada por Jessica Biel, quien dio vida a la homicida Candy Montgomery. Ahora los hechos se volverán a contar en Love & Death, el siguiente proyecto de Elizabeth Olsen que se lanzará a través de HBO Max.

A través de sus redes sociales, la compañía de entretenimiento confirmó cuándo se podrá ver. “Love and Death, la nueva serie limitada de Max Original protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons, llegará la próxima primavera”, se puede leer en un mensaje publicado por la plataforma de streaming en sus cuentas oficiales.

Elizabeth Olsen detalló que se mostrará esta tragedia desde otra perspectiva. (HBO Max)

La trama se centra en Candy Montgomery, un ama de casa insatisfecha que -a pesar de su aparente vida perfecta- comenzó una aventura con Allan Gore, esposo de su amiga y compañera de congregación, Betty. El 13 de junio de 1980, ella fue a la casa de Gore en Wylie, un elegante suburbio de Dallas (Texas), y ambas tuvieron un tenso encuentro sobre la infidelidad de su marido y la traición de su amiga. Esa noche, el cuerpo de la mujer fue descubierto en su casa empapado de sangre con 41 heridas de hacha.

Para esta nueva producción, los creadores se basaron en el escalofriante asesinato y el juicio que siguió tras el arresto de Candy. La adaptación de esta historia corre a cargo de David E. Kelley (Big Little Lies) y es protagonizada por Olsen como el ama de casa que empuña el hacha; Lily Rabe y Jesse Plemons completan el elenco como Betty y Allan Gore. Se estrenará en la primavera de 2023.

Jesse Plemons también integra el elenco principal. (HBO Max)

Aunque es una serie sobre crímenes reales, la directora y productora ejecutiva del programa, Lesli Linka Glatter (Homeland) detalló hace unos días a Enterteinment Weekly que ella no necesariamente clasificaría a su proyecto en ese rubro. Para la creativa, el programa en realidad es “una tragedia estadounidense”.

“Es el lado oscuro del sueño americano”, dijo Glatter al medio. “Aquí hay una mujer joven que se casa a los 20 años y lo ha hecho todo bien: tiene hijos, familia, pero tiene un agujero en su psique de una milla de ancho y toma una muy mala decisión sobre cómo llenarlo”. La productora además explicó que “es algo por lo que las mujeres, y creo que los hombres, pasaron como producto de su tiempo; ellos no van a dialogar sobre lo que está pasando, pero hay una profunda desconexión entre nuestra vida pública y la vida privada. Es una sensación de vacío”.

Elizabeth Olsen regresa a la televisión tras su protagónico en "Wandavision". (HBO Max)

Por su parte, la estrella estadounidense Elizabeth Olsen comentó que le pareció apropiado que la historia de la serie “no se inclinara hacia este elemento de crimen real, sino que hablara más sobre el perfil de una mujer con un conjunto de circunstancias y características realmente importantes y particulares”, dijo.

Para la investigación, se recurrió al libro de Jim Atkinson y Joe Bob Briggs Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, que incluye entrevistas exclusivas con las familias Montgomery y Gore, así como el artículo de dos partes Love and Death in Silicon Prairie de Robert Udashen, uno de los abogados litigantes del caso y quien también se desempeñó como asesor. Aunque la verdadera Montgomery ahora tiene 70 años y reside en Georgia, no quiso participar en el proyecto.

El proyecto se basa en el libro "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs", de Jim Atkinson y Joe Bob Briggs. (HBO Max)

Olsen considera que la fijación por este tipo de historias se basa en las complejidades de la condición humana. “Cuando no tenemos respuestas a las cosas y cuando las cosas no cuadran, tenemos una intriga continua porque se trata del comportamiento humano”, dice. “Realmente no importa si esto sucedió hace 200 años, hace 40 años, cuando hay algo que nos desconcierta sobre el comportamiento humano que no podemos entender y no tenemos todas las respuestas, lo encontramos interesante”.

Love and Death estrenará en HBO Max en la primavera de 2023 (entre marzo y junio en Estados Unidos), pero antes puedes revivir su trabajo en Wandavision a través de Disney+.

