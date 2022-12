Henry Cavill ya no será Superman: el actor se despidió definitivamente del personaje

Henry Cavill se metió en la piel de "Superman" en 2013. (DC Studios)

Según dio a conocer co-director ejecutivo de DC Studios, James Gunn, la nueva fase del universo cinematográfico del la compañía está cerca de iniciar. Así lo reveló el también cineasta por medio de redes sociales indicando que junto a Peter Safran ya tienen la primera parte lista. Sobre esta comenzó y hablando de Superman, respondieron que volverá a la pantalla grande, aunque no trae buenas noticias para los fans.

La estrella que todos querían volver a ver como protagonista de El hombre de acero no lo será. Henry Cavill no volverá a portar la famosa capa roja. Esto da fin a los rumores que han circulado durante los últimos días, dejando triste a gran parte del mundo, incluido al mismo actor que se expresó en sus redes al respecto.

El cineasta estadounidense James Gunn es el actual co-director ejecutivo de DC Studios. (REUTERS)

El también actor de Enola Holmes lo reconfirmó al público, asegurando que recibió dicha noticia tras haber hablado con los copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios quienes dirigen esta saga.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. No regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciará mi regreso en octubre”, señaló el actor. “Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, agregó.

El actor de 39 años en la actualidad, no volverá a meterse en la piel de "Superman" de DC. (EFE)

El británico entendió que el cambio de guardia en las compañías cinematográficas y sus producciones es normal, comprendiendo que James y Peter tienen un nuevo mundo que construir. “Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, aseveró Cavill.

La publicación de Cavill se produjo justo cuando Gunn tuiteó que escribirá una nueva película sobre Superman para centrarse en los años más jóvenes del superhéroe del estudio DC, señaló la revista The Holywood Reporter. “Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar, por lo que no podríamos estar más entusiasmados. Podremos compartir información interesante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año”, escribió el también director y guionista de Guardianes de la Galaxia.

Gunn comentando sobre la nueva etapa de DC Studios en la que Henry Cavill no estará. (Twitter)

Para finalizar, los actuales líderes de DC comentaron sobre Cavill y su admiración por él, añadiendo que existen posibilidades de volver a trabajar juntos en el futuro. Volviendo con Superman, Gunn comunicó que ya se encuentra trabajando en el guion, pero aún no tiene un director en mente.

Mientras, si quieres volver a ver al británico en la piel de El hombre de acero, la película se encuentra disponible en HBO Max y Prime Video.

