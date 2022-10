“El hombre de acero” volvería 10 años después con una secuela

El joven Clark empieza a desarrollar poderes sobrehumanos. Al llegar a la edad adulta, Clark Kent descubre que esos poderes representan una esperanza para el mundo.

En los últimos años las estrategias y movimientos que ha tenido DC para llevar a sus personajes al cine y la televisión han sido cambiantes e inestables, lo cual ha hecho que el futuro de estos superhéroes no sea muy claro, para muestra Superman, cuyo película de reinició se dio en 2013 bajo el título El hombre de acero (Man of Steel) y tras aparecer en la Liga de la Justicia (Justice League) o en Batman vs Superman: El origen de la justicia, su secuela en solitario nunca llegó, hasta ahora.

Según información dada por The Hollywood Reporter, DC está desarrollando Man of Steel 2 con Henry Cavill listo para regresar al papel del último hijo de Krypton, aunque al parecer todo el proceso está apenas en desarrollo y el estudio esta buscando quien realice el guion, por lo que ha estado entrevistando a algunos escritores.

La película "Man of steel" estrenó en 2013. (Warner Bros.)

Al parecer, esta nueva secuela formaría parte del universo que en los últimos años está haciendo DC con Warner Bros. (con largometrajes como Shazam o Black Adam) y según el sitio que dio a dar la noticia, el estudio se encuentra en pláticas con el director Christopher McQuarrie, responsable de blockbusters como Mission: Impossible para que se una al proyecto.

De concretarse la integración de McQuarrie, esta no sería la primera vez que Cavill y él trabajen juntos, en 2018 actor y director formaron parte de Mission: Impossible – Fallout. Aun no se detalla que parte del elenco original regresaría para está segunda parte, entre ellos Amy Adams, quien dio vida a Loise Lane o Russell Crowe como Jor-El.

El personaje de Henry Cavill también apareció en “Liga de la Justicia” y en “Batman vs Superman: El origen de la justicia”. (Warner Bros.

Superman de Cavill será una parte importante del futuro de DC bajo la nueva administración de David Zaslav, actual CEO de Warner Bros. Discovery, ya que se dio a conocer que Henry estaba originalmente programado para hacer un cameo en la película Black Adam, pero el presidente de DC Films, Walter Hamada , rechazó esos planes cuando se mencionaron por primera vez durante los nuevos rodajes. Esta noticia hizo que incluso Dwayne Johnson hablará directamente con los directores de Warner Bros.

Hace casi diez años que se estrenó la primera parte, la película tuvo opiniones encontradas, tanto con la crítica como con los fans, pese a ello en su paso por la taquilla consiguió más de 668 milllones de dólares, aunque para los medios especializados no fue de su agrado. Actualmente el film tiene 56% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes.

El Superman de Cavill iba a aparecer en “Black Adam”, pero fue descartado. (Warner Bros.)

Henry Cavill ha interpretado al Hombre de Acero en el DCEU desde la película Man of Steel en 2013, luego este retomó su papel en Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016 y luego en 2021 en Zack Snyder con Justice Ligue. El actor ya ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de volver a meterse en la piel del Hombre de Acero.

Mientras se confirma de manera oficial por parte de DC o Warner el proyecto, se pueden ver todas las películas en las que ha participado el Superman de Henry Cavill a través de la plataforma de HBO Max.

SEGUIR LEYENDO: