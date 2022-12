Vuelve Miles Morales: “Spider-Man Across the Spider-Verse” revela su primer adelanto oficial

Luego de una larga espera, por fin este martes se lanzó el nuevo avance de Spider-Man: Across the Spider-Verse, la secuela de la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018. El tráiler de la película ofrece un vistazo de la próxima aventura de Miles Morales y Gwen Stacy a través del multiverso, así como una sorprendente muestra de las incontables versiones del Hombre Araña que aparecerá en el acticipado film.

“Heartstopper”: sus protagonistas revelaron detalles de la segunda temporada Kit Connor y Joe Locke también comentaron sobre lo que pensaban y cómo se sentían por pertenecer a la exitosa producción británica VER NOTA

En el video se puede observar a Miles recibiendo una charla de ánimo de su madre mientras ambos pasean por Nueva York. Esto mientras que algunas imágenes de la primera película muestran el viaje que ha tenido que vivir el protagonista para llegar al lugar en el que actualmente está. Tras el breve discurso de su mamá, Morales se abre paso al multiverso de Spider-Man y sus múltiples versiones.

Diversos Spider-Man provenientes de los videojuegos aparecerán en la secuela. (Sony Pictures Animation)

El tráiler además muestra a cientos de Hombres araña que luchan entre sí y contra una amenaza mayor e invisible. Aparecen además algunos Spider provenientes de los diversos videojuegos sobre el superhéroe. Previo al estreno de este avance, Sony Pictures reveló el lunes pasado una imagen inédita de Gwen Stacy, también conocida como Spider-Gwen en la película Spider-Man Across the Spider-Verse.

Las 10 mejores series de Apple TV+ en 2022 Desde “Severance” hasta “Shining Girls”, este año la plataforma ofreció grandes producciones en su catálogo VER NOTA

El año entrante habrá varios estrenos relacionados al universo de Marvel pero no solo hablando del famoso MCU de Disney, sino que también Sony tendrá al menos dos proyectos importantes que lanzar en 2023. Uno de ellos es la película de Kraven el Cazador y el segundo es el largometraje animado Spider-Man Across the Spider-Verse que llegará exactamente el 2 de junio a las salas de cine.

Nueva imagen de la secuela del film de 2018. (Total Film/ Sony Pictures Animation)

La foto no revela mucho acerca de la trama de la historia, la heroína simplemente aparece balanceándose con su telaraña en este fondo azulado que ha sido característico de la nueva película desde sus primeros anuncios.

6 películas de James Cameron para disfrutar en las plataformas de streaming Es uno de los directores más talentosos de la industria y más completos, y ahora llega con el estreno de la segunda parte de "Avatar". Un recorrido por algunos de sus clásicos films VER NOTA

En cuanto a qué esperar del nuevo film, la trama se centrará en una historia que será familiar para cualquiera que haya visto la primera entrada. “Después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man (Morales), el amigable vecino de tiempo completo de Brooklyn, es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-People encargado de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a las otras arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama”.

En la historia de la secuela, el personaje de Gwen Stacy tendrá un mayor peso. (Sony Pictures Animation)

La primera película de Spider-Verse fue un gran éxito, probablemente superando con creces cualquier expectativa establecida por el estudios. La crítica elogió el largometraje y el público amó la historia. En la taquilla logró reunir 375 millones de dólares y tuvo un costo de 95. Una de las cosas que ayudó a que la película se destacara, además del estilo artístico asombroso, fue que la película se enfocó en Miles Morales y no en Peter Parker.

En esta nueva saga además, el personaje es muy diferente al Spidey original y proviene de circunstancias únicas. Entre ellos se encuentran una afinidad con el graffiti, estar atrapado en un internado privado y, lo más importante, ser perseguido por su padre, a pesar de sus buenas intenciones. Tener a su figura paterna sin saberlo tratando de derribar a su hijo puso a Miles en algunas situaciones muy interesantes . Ahora, parece que la secuela tomará prestadas algunas de esas ideas una vez más.

Un nuevo Spider-Man tendrá la voz de Oscar Isaac. (Sony Pictures Animation)

En una entrevista con Games Radar, el director Kemp Powers, habló sobre Gwen Stacy de Hailee Steinfeld, su papel en la secuela y cómo la historia tomó prestado un elemento clave de la película anterior. Mientras que Miles fue perseguido por su padre mientras estaba con el traje de superhéroe, ahora le pasará algo similar a Stacy, quien con su nueva identidad será persguida por su propio padre. “La película explora el dilema único de ser Gwen Stacy. Es una justiciera considerada responsable de la muerte del Peter Parker de su mundo y el policía a cargo de rastrearla es su padre”.

Según reveló hace unas semanas Chris Miller, coguionista de film a la revista Empire, Spider-Man: Across the Spider-Verse combinará diferentes tipos de animación y será una verdadera proeza visua, “Across the Spider-Verse es una secuela muy ambiciosa, porque no queríamos hacer lo mismo otra vez. Así que la idea de que viajáramos por distintas dimensiones abrió una oportunidad para que cada mundo tuviera su propio estilo artístico”.

El largometraje se estrenará el 2 de junio de 2023 en salas de cine de la mano de Sony y Marvel.

Seguir leyendo: