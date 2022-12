“Stranger Things” lanza la nueva antología de cómics “Tales From Hawkins”

El Volumen 2 de la cuarta temporada de "Stranger Things" se convirtió en un éxito este año. (Netflix)

Aunque aún falta bastante tiempo para que la quinta temporada de Stranger Things llegue a la pantalla de Netflix, los amantes de esta éxitosa producción pueden estar felices, ya que mientras llegan las nuevas aventuras de estos adolescentes, Dark Horse Comics se está preparando para lanzar Stranger Things: Tales From Hawkins, una nueva serie de antología que expandirá el universo creado por Matt Duffer y Ross Duffer.

Las 10 mejores nuevas temporadas de series de 2022 “Better Call Saul”, “The White Lotus”, “The Boys” y mucho más. Estas son las mejores continuaciones que nos dejó este año en el mundo de la televisión y el streaming VER NOTA

Según ha informado el sitio CBR, cada capítulo de la antología de cuatro números contará una historia diferente ambientada en Hawkins, explorando los vacíos que dejó la exitosa serie lanzada en 2016. Este proyecto está siendo desarrollado por la escritora Jody Houser (Critical Role: Vox Machina Origins, Star Wars: Thrawn) y los artistas Caio Filipe (Stranger Things: Summer Special, Nightwing), Sunando C (End After End) y Giorgia Esposito (Sala Lunar, Dr. Who).

La serie de cómics está siendo desarrollada por la escritora Jody Houser. (Dark Horse Comics)

Aparentemente, el primer número de la nueva colección se trata de un Demogorgon, ya que múltiples variantes de portada representan al monstruo que se convirtió en el villano principal de la primera temporada de la serie. Sin embargo algunos otros especialistas advierten que el primer número tratará sobre los ciudadanos promedio de Hawkins que intentan sobrevivir a un ataque del Upside Down.

“Pinocho de Guillermo del Toro”, “Yellowstone” y “Emancipation” entre los estrenos del 5 al 11 de diciembre Los servicios de entretenimiento ofrecen nuevos títulos durante la semana, donde también destacarán el estreno de "Ámsterdam" y una nueva temporada de "Little America" VER NOTA

Según Dark Horse Comics, el primer número de la nueva antología tendrá lugar en 1983, el mismo año en que Eleven (Millie Bobby Brown) encontró a Mike (Finn Wolfhard) en el bosque, poniendo en marcha los eventos de la serie. Como dice la sinopsis, la historia tratará sobre “dos amigos que se adentran en el bosque con sus rifles y un paquete de seis. Estos aspirantes a cazadores se encuentran presos de una bestia de pesadilla que se ha apoderado de la naturaleza alrededor de la ciudad y todo lo que hay dentro, incluidos ellos”.

Los cómics al parecer llenarán los huecos que la serie ha dejado. (Dark Horse Comics)

Teniendo en cuenta que Stranger Things ha tenido cuatro temporadas hasta ahora, es justo suponer que cada número de la nueva antología de cómics llenará algunos de los vacíos dejados por cada temporada. Esa sería una manera de recapitular los eventos principales del show televisivo, manteniendo a los fanáticos comprometidos con la franquicia mientras se estrena la quinta temporada de Stranger Things.

“Alice in Bordeland”: no te puedes perder el adelanto de la esperada segunda temporada La nueva entrega estará disponible le 22 de diciembre y los fans ya explotaron de alegría en las redes sociales aguardando su estreno VER NOTA

Durante la anterior entrega, además de Mike y Eleven, la serie vio el regreso del Jefe Hopper (David Harbour), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Joyce Byers (Winona Ryder), Murray Bauman (Brett Gelman), Steve Harrington (Joe Keery), Robin Buckley (Maya Hawke) y Nancy Wheeler (Natalia Dyer). El elenco también incluye a Jamie Campbell Bower, Charlie Heaton, Priah Ferguson, Cara Buono y Matthew Modine.

Serie de cómics basados en la popular serie de los hermanos Duffer. (Dark Horse Comics)

La reciente temporada de la serie rompió diversos récords de Netflix, entre elllos el ser la primera producción en llegar a las más de mil millones de horas consumidas reproducidas. Se prepara un spin-offs de este universo aunque aún no se ha revelado mucha información sobre ello. Aunado a esto, los hermanos Duffer, firmaron un acuerdo con Netflix para dirigir múltiples proyectos de televisión en un futuro cercano, incluida una serie de acción en vivo de Death Note y una adaptación de The Tasliman, la novela de 1984 escrita por Stephen King.

Antes de que lleguen estos proyectos a la pantalla, puedes disfrutar de las cuatro primeras temporadas de Stranger Things a través de Netflix.

Seguir leyendo: