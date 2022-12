La secuela de "Joker" contará con el retorno del ganador del Óscar. (Warner Bros)

Joker: Folie à Deux comenzó sus filmaciones este mes y ya tenemos el primer vistazo de Joaquin Phoenix en su regreso a caracterizar al villano de Gotham. La imagen fue publicada por el propio director Todd Phillips a través de su cuenta oficial de Instagram: muestra al actor con la misma delgadez extrema que lució en el film original de 2019 para dar vida a Arthur Fleck, nombre real del enemigo de Batman.

El mes pasado, se reportó que el rodaje de la secuela se llevaría a cabo en Los Ángeles y Nueva York, esta última fue la sede principal de la primera película para reflejar a la ciudad Gótica en la década de los 70. Al transcurrir en el pasado y cuando Bruce Wayne era tan solo un niño, se infiere que la aparición del Caballero de la Noche en esta entrega tampoco se logre concretar. Es decir, será un nuevo viaje solo para este personaje, aunque contará con la compañía de Harley Quinn (Lady Gaga).

Primer vistazo a Joaquin Phoenix en "Joker: Folie à Deux", la secuela del film de 2019. (Instagram/@toddphillips)

Después de brillar en La casa de Gucci, Gaga saltará al género de superhéroes con un rol que, dentro del Universo Extendido de DC, pertenece a Margot Robbie. La novia del Joker es también una famosa figura malvada de la historia de Batman y, en la última década, ha forjado su propio camino en las historietas completamente liberada del control del Guasón.

Otros actores confirmados para integrar el proyecto son Brendan Gleeson; la dos veces nominada al Oscar, Catherine Keener; y Harry Lawtey, conocido por participar en la serie Industry, de HBO. Phillips, el cineasta detrás de la primera entrega, regresó a la silla de dirección con un guion que escribió en colaboración con Scott Silver.

La estrella de 48 años se llevó un Óscar por su actuación en esta película. (Warner Bros.)

El rol que le valió un Óscar a Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix dio vida a una versión del Joker que recordó mucho al que vimos en el famoso The Killing Joke, aunque con un giro muy original y desarrollado únicamente para el cine. La estrella tuvo que bajar de peso para caracterizar el papel, así como también se metió dentro de esta mentalidad perversa que, según la ficción, nació a causa de su propio trauma en la niñez y el dolor de la soledad acarreada debido a su neurodivergencia.

En marzo de 2020, el actor estadounidense fue galardonado con la estatuilla al Mejor actor principal en los premios Óscar. “He sido, he sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. A veces he sido cruel a veces, difícil de trabajar, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad. Y creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos, no cuando nos cancelamos entre sí por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos mutuamente redención”, dijo en su discurso.

"Joker: Folie à Deux" se estrenará en octubre de 2024. (Warner Bros.)

Nada está claro sobre si Joker: Folie à Deux continuará situándose entre los 70 y 80 –la línea de tiempo nunca fue especificada–, o si viajará al futuro para demostrar lo mucho que cambió la ciudad de Gotham a partir del evento que él mismo provocó. Es sabido, por las series animadas y las historietas, que él conoció a la doctora Harleen Quinzel cuando ella trabajaba como psiquiatra en el manicomio Arkham, lugar en el que se encuentra actualmente.

La segunda parte de esta historia llegará a los cines de EE.UU. el 4 de octubre de 2024.

