Zack Snyder dirigirá remake de ’1997: Escape de Nueva York’ con StudioCanal y John Carpenter como productor

Snake Plissken, el legendario antihéroe del clásico de ciencia ficción de John Carpenter, 'Escape from New York', encarna la rebeldía y la supervivencia en un mundo distópico.

Zack Snyder, director conocido por películas como 300 y Watchmen, asumirá la dirección del remake de 1997: Escape de Nueva York, filme original de 1981 dirigido por John Carpenter y protagonizado por Kurt Russell. Tras el poco éxito de Rebel Moon, Snyder busca reponerse con esta nueva adaptación, cuyo objetivo es reflejar la crudeza y realismo del título original, a la vez que se moderniza para las audiencias actuales. StudioCanal ha otorgado prioridad máxima al proyecto, buscando así consolidar una franquicia dentro de la tendencia contemporánea de remakes impulsados por la nostalgia.

El contexto de la película original de John Carpenter

La versión original de 1997: Escape de Nueva York se estrenó en 1981 y se convirtió rápidamente en un referente del cine de acción y ciencia ficción. Su historia está centrada en Snake Plissken, un exmilitar devenido en forajido, quien tiene la misión de rescatar al presidente de Estados Unidos después de que el avión presidencial sufre un aterrizaje forzoso en una Manhattan transformada en prisión de máxima seguridad. John Carpenter estuvo a cargo de la dirección y coescritura junto a Nick Castle, mientras que Kurt Russell dio vida a Plissken, dotando al personaje de una personalidad única que lo transformó en ícono de la cultura popular.

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Aunque la película tuvo un notable éxito comercial, recaudando cerca de 50 millones de dólares con un presupuesto de 6 millones, su secuela, 2013: Rescate en L.A., no logró igualar la fórmula y fue recibida negativamente tanto por la crítica como por el público. Desde entonces, y producto del persistente atractivo de los clásicos, varios intentos de remake se han planeado en Hollywood, pero es ahora cuando el proyecto progresa de manera concreta bajo la dirección de Snyder.

Prioridad de StudioCanal y la participación de John Carpenter

StudioCanal, una compañía europea que ha incrementado su participación en el negocio de las franquicias cinematográficas, ha hecho del remake de 1997: Escape de Nueva York una de sus prioridades. Junto con The Picture Company, están en la búsqueda de inversores para asegurar el desarrollo y producción del filme en las próximas semanas. StudioCanal, responsable ya de franquicias como Paddington y Evil Dead, busca fortalecer su posición en el mercado global mediante la apuesta por sagas ya establecidas.

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Un elemento fundamental del proyecto es el regreso de John Carpenter, esta vez como productor ejecutivo. Como copropietario de los derechos del argumento original, Carpenter asegura un cierto nivel de continuidad y supervisión creativa sobre la adaptación, lo que podría ser un punto decisivo para la aceptación del público tradicional y contemporáneo.

Por su lado, el director Zack Snyder pretende imprimir su estilo singular, caracterizado por secuencias visuales impactantes y narrativas de tonos oscuros, al mismo tiempo que planea ofrecer una visión más realista de la trama. Snyder ha expresado su intención de utilizar efectos prácticos y locaciones auténticas, distanciándose de la dependencia de recursos digitales que ha marcado algunas de sus películas anteriores.

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Escape de Nueva York (1981) - captura del tráiler

Implicaciones para la industria y el público

El anuncio del remake ha generado discusiones entre aficionados al cine y usuarios de redes sociales. Para muchos, la película original representa un ejemplo de creatividad y audacia temática del Hollywood de los años ochenta. El actor que interprete a Snake Plissken será clave para la percepción de esta nueva versión, aunque aún no se ha confirmado quién asumirá este personaje emblemático.

La tendencia en Hollywood de recurrir a la nostalgia, especialmente a través de remakes, secuelas y nuevas versiones, ha sido criticada como exceso de conservadurismo, pero en este caso la implicación directa de John Carpenter y la elección de un director con experiencia en superproducciones podrían darle al proyecto cierta autoridad. Para StudioCanal, establecer una franquicia sólida permitiría competir con grandes estudios estadounidenses y abriría la puerta a futuras secuelas o expansiones del universo iniciado en 1981.

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Todavía no hay anuncio oficial sobre la fecha de estreno ni detalles sobre el reparto, pero la búsqueda de inversiones y la confirmación del director señalan que el regreso de 1997: Escape de Nueva York está en marcha. Para los seguidores del cine de acción y ciencia ficción, este remake puede ser tanto una oportunidad de reinterpretar el clásico como un riesgo si no se cumplen las expectativas que rodean a la obra original de Carpenter y Russell.