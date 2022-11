5 claves para no perderte “Willow”, la nueva serie de Disney+ que estrena esta semana

"Willow": la serie de Disney Plus, recrea los eventos que suceden después de aquel film de los 80

“Willow” regresa 34 años después para demostrar que los superhéroes vienen en diversas formas, tamaños y géneros La secuela de la película de 1988 llega ahora en forma de serie a través de Disney+ VER NOTA

Willow tiene su estreno programado para el 30 de noviembre en la plataforma de Disney+ y relatará los hechos sucedidos posteriores a lo que se contó en el film estrenado en 1988 dirigido por Ron Howard. Para ir calentando motores, es aconsejable ver o volver a ver en algún caso, la película original. Pero además te sumamos los puntos más interesantes de la nueva serie preparándolos para el estreno.

La nostalgia

Kevin Bacon es el protagonista de “Guardianes de la Galaxia: el especial de las fiestas”, ya en Disney+ Esta nueva aventura, los héroes prepararán la más grande celebración de la Navidad jamás pensada aunque sin pensar en las consecuencias VER NOTA

Las últimas ficciones más exitosas de las plataformas parecerían confirmar que los 80 están de nuevo. La secuela de Karate Kid, Cobra Kai o el universo creado en Stranger Things son sólo una prueba de ello (también se espera una nueva versión de Los Gonnies). Willow fue uno de los films que marcó la infancia de muchos en los años 80 que relataba la vida de Willow Ufgood quien se hace cargo de una pequeña bebé llamada Elora para que la Reina malvada no la atrapara. El universo creado en este film, mezcla de magia y grandes efectos visuales (Willow ganó un Oscar en esa categoría) genera a los ojos de hoy, una nostalgia y un grato recuerdo que vale la pena revivir.

Serie secuela del film de 1988 que llega el 30 de noviembre a Disney+





La obra maestra del cine que hizo historia y puedes revivir ahora en streaming “Avatar” es una sorprendente historia con un mensaje medioambiental implícito que construyó un nuevo mundo en la industria cinematográfica VER NOTA

La presencia de Warwick Davis

Willow sin su actor principal no hubiese sido lo que fue. Por eso los productores decidieron contar con Warwick Davis nuevamente. “Muchas personas me dijeron que crecieron con Willow y que la película influyó en la forma en que ven el heroísmo en nuestro propio mundo. Si Willow Ufgood puede representar el potencial heroico en todos nosotros, entonces es un personaje que me siento sumamente honrado de retomar”, así afirmó el actor en una conferencia de prensa.

Warwick Davis regresa en la secuela de Willow (Disney+)

Historia fantástica

La trama de magia y fantasía sigue intacta en esta nueva serie. La historia comienza con un aspirante a mago de un pueblo de Nelwyn y una niña destinada a unir los reinos, que juntos ayudaron a destruir a una reina malvada y a desterrar las fuerzas de la oscuridad. En la serie se verán una raza de duendes (llamados los brownies), hechiceros, trolls y otras criaturas místicas. Una nueva aventura comienza, mientras Willow y el resto de personas que se unen para esta misión se enfrentan a nuevos demonios con el objetivo de salvar al mundo.

La bruja malvada vuelve a aparecer en esta secuela





Un elenco prometedor

Detrás de este proyecto vuelve a estar presente Ron Howard pero también cuenta con nuevos talentos que se suman a la serie. Entre ellos aparecen Erin Kellyman (Jinetes en la nube), Cailee Spaeny (Jóvenes brujas: nueva hermandad), Ellie Bamber (The Serpent), Tony Revolori (El gran Hotel Budapest) Amer Chadha-Patel (Dashcam), Ruby Cruz, Dempsey Bryk y Joanne Whalley. Jonathan Kasdan (Han Solo, Dawson’s Creek), es el director de la serie, y la lista de directores, cada uno de los cuales dirigió dos episodios consecutivos, incluye a Stephen Woolfenden (Outlander), Debs Paterson (A Discovery of Witches), Philippa Lowthorpe (The Crown) y Jamie Childs (Doctor Who).

Un nuevo elenco de personajes que se unirá a Willow en una gran aventura (Disney+)





La presencia de Ron Howard

Es uno de los directores y productores con una carrera muy prolífera en la industria que incluyen títulos como Una mente brillante, Apollo 13, Rush, El código Da Vinci y la más reciente Trece Vidas. “Es creativamente emocionante no solo volver a visitar el mundo y los personajes concebidos por primera vez por George Lucas, Bob Dolman y yo, sino verlo tomar vuelo de una manera tan fresca, divertida y cinematográfica a través de la imaginación de Jon Kasdan y el equipo de ‘Willow’”, dijo Howard en la presentación de este proyecto y agregó: “No es un retroceso nostálgico, es una inclinación creativa hacia delante y es una maravilla ser parte de todo esto”.

Aquel universo creado en los 80 regresa con la misma magia (Disney Plus)

Willow se estrena el 30 de noviembre en Disney+.

SEGUIR LEYENDO: