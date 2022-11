6 clásicos de Navidad que puedes ver en streaming para entrar en clima festivo

Distintas opciones para disfrutar de la próxima navidad

Las películas navideñas son un género en sí mismas, más que nada aquellas que están ambientadas en el frío hemisferio norte para estas fechas. Algunas de ellas se han convertido en clásicos del cine y sus historias han quedado en la memoria y el corazón de muchos. Estas son seis opciones de films que recrean la dulce navidad y que pueden verse en streaming.

Nueva película de Lindsay Lohan





El descanso

Su nombre original es The Holidays, palabras que remiten a las fiestas de navidad y fin de año que en Estados Unidos ya qye se encuentran en un período de descanso vacacional. Con un elenco interesante compuesto por Kate Winslet, Jack Black, Cameron Díaz y Jude Law, El descanso cuenta la historia de dos mujeres que abrumadas por sus realidades deciden intercambiar sus casas y pasar las fiestas en continentes diferentes. Mientras una viaja a una mansión de Los Ángeles la otra se instala en una pequeña pero acogedora casa en Londres. La encuentras en Netflix.

Cameron Díaz y Jude en este clásico navideño (IMDB)





Milagro en la calle 34

La actriz que dio vida a Matilda, Mara Wilson, interpreta en esta película a una pequeña que se encontrará con el verdadero Papá Noel. La historia se lleva a cabo en una gran tienda donde la dueña debe conseguir a un reemplazo del Santa Claus que contrató porque parece borracho. Así llega Kris Kringle (Richard Attenborough) quien afirma que es el verdadero Papá Noel. La película se encuentran en el catálogo de Disney+ y ya forma parte de los clásicos de Navidad con escenas llenas de ternura y alguna que otra lágrima.

Richard Attenborough y Mara Wilson en una tierna película navideña que invita a creer en los sueños (IMDB)





Realmente amor

Love actually , su nombre en inglés, es hoy por hoy un clásico navideño. Con un elenco de lujo entre los que se encuentran Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Laura Linney, Liam Nesson, Alan Rickman, Keira Knightley entre muchos otros, la película relata diferentes historias de amor que comienzan enumerándose en un aeropuerto. Todas se vinculan y tienen una magia única. Popularizó la canción “All I want for Christmas is you”. La puedes volver a ver en Prime Video.

Un super elenco para este clásico de Navidad (IMDB)





Mi pobre angelito

¡Keviiinnn! El grito desesperado de una madre arriba de un avión cuando se da cuenta que dejó en su casa por un olvido a su hijo Kevin (Macaulay Culkin). La cuestión es que el pequeño Kevin se queda solo en casa y la debe defender de dos ladrones que aprovechan que la familia está fuera para poder entrar. Pero no cuentan con la astucia del pequeño que hará de todo para defender su hogar. Una escena final en plena Navidad y abrazo con la mamá es el mejor cierre de todos. Puedes volver a verla en Disney+.

Home Alone 2 - Lost In New York - 1992 (The Grosby Group)





El expreso polar

¿Existe el hogar donde vive Papá Noel?¿Acaso existe Santa Claus? Esta es la pregunta que se hace un pequeño en este film, quien afirma y está convencido de que es sólo un invento para niños. Pero la llegada de un tren que se dirige al polo norte y se frena en la ventana de su habitación, lo hará cambiar de idea. El conductor (Tom Hanks) lo invita a subir y así comienza la aventura de su vida. La película de Robert Zemeckis es del 2006 y se encuentra en el catálogo de HBO Max.

Un tren que lo puede llevar a conocer el verdadero hogar de Santa Claus (IMDB)





Las crónicas de navidad

Es el film más reciente de este grupo que relata la historia de dos hermanos que luego de la muerte de su papá deciden “secuestrar” a Papá Noel en Nochebuena. Pero cuando el plan fracasa, los chicos unen fuerzas con Santa para ayudar a salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde. El film está protagonizado por Kurt Russell, Darby Camp y Goldie Hawn entre otros y cuenta con una secuela. Ambas películas se pueden ver en Netflix.

Kurt Russell como un Papá Noel rebelde y amoroso. (Netflix)

