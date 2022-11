Lindsay Lohan llegó a Netflix: todo lo que necesitas saber sobre su regreso a las comedias románticas

Días antes de Navidad, la consentida y recién comprometida heredera de un hotel (Lindsay Lohan) sufre un accidente de esquí, pierde totalmente la memoria y termina al cuidado del apuesto dueño de una posada. (Netflix)

Todos los amantes del cine tienen un clásico navideño que ven cada temporada festiva. Para algunos es todo un ritual disfrutar de títulos como Mi pobre angelito, otros prefieren Scrooge o El extraño mundo de Jack. Lo cierto es que esta época del año también está marcada por las comedias románticas y Netflix lo sabe, por esta razón cada diciembre agrega más films con esta temática a su catálogo. Este ocasión toca el turno a Navidad de golpe, el nuevo proyecto de Lindsay Lohan con el gigante del streaming y el cual marca el regreso de la actriz a las producciones de gran presupuesto, tras una ausencia de diez años.

Para muchos, noviembre y diciembre son la mejor oportunidad para disfrutar de conmovedoras historias románticas que dejan al público con una sonrisa y con una mensaje de esperanza. En los últimos años, la plataforma de entretenimiento ha lanzado títulos como The Christmas Chronicles y Klaus, que se han convertido en éxitos innegables para la compañía. Este año llegó la película de Lohan, la cual fue anunciada en mayo de 2021, más de año y medio antes de su estreno. La nueva ficción se encuentra en el servicio desde este 10 de noviembre y antes de que se disfrute del largometraje, a continuación todo lo que se necesita saber sobre esta historia.

"Navidad de golpe" marca el regreso de Lindsay Lohan tras diez años de ausencia. (Netflix)

¿Cuál es la historia de Navidad de golpe?

En la historia, la actriz interpreta a Sierra Belmont, la heredera de un hotel, quien recién se comprometió con su novio. Es una joven mimada y malcriada que tras sufrir un accidente mientras esquiaba, queda inconsciente. Al despertar se da cuenta que padece de una amnesia total, la cual le impide recordar quién es o a qué se dedica. Por esta razón tendrá que quedar bajo los cuidados de Jake (Chord Overstreet), el propietario de una cabaña obrera y de su pequeña hija. Luego de su falta de memoria, la millonaria aprenderá sobre la amistad y el compañerismo, así como el valor de la bondad y el amor.

Lohan tiene una gran reputación en el mundo de las llamadas Chick-flicks. Con su papel protagónico en el éxito de 2006 Golpe de suerte (junto a Chris Pine), la actriz demostró ser una de las favoritas del público en este género. Algunas de sus producciones incluso son consideradas films de culto, trabajos que la encumbraron y las posicionaron como una de las actrices más rentables de esa época. Ahora Lindsay presenta este largometraje, lleno de clichés y elementos propios de las películas navideñas. Seguramente esta ficción deleitará a cualquiera que la vea, y dará a sus fanáticos nuevos momentos que quizá hagan que en el futuro, este título se vuelva un clásico de la temporada.

Chord Overstreet también protagoniza este film. (Netflix)

¿Qué dicen las críticas?

El largometraje recién se estrenó y las primeras reseñas y críticas apuntan a que este título ha pasado la prueba de fuego y ha sido del agrado de quien ya la ha visto. En pocas ocasiones, los especialistas y el público logran ponerse de acuerdo a la hora de calificar un proyecto, pero parece que con Navidad de golpe todos coinciden. En el sitio Rotten Tomatoes, la película tiene una puntuación del 80% de aprobación. Para el crítico de Vanity Fair Richard Lawson, la ficción “es una historia de reinvención para un actor que intenta hacer lo mismo. En su mayoría funciona de maravilla”.

Por su parte para Fred Topel de United Press International dijo que el trabajo está “lleno de clichés y es caricaturesco, pero hay canales enteros que comercian con este tipo de películas navideñas. Así que Navidad de golpe solo celebrar la fórmula e invita a unirse a la diversión”. Para Courtney Howard de Variety el film tiene “Un espíritu subversivo, la inteligencia femenina y el dulce sentimentalismo que hacen una gran mezcla, haciendo que todo sea alegre y brillante.

Esta es la primera de dos películas que Lohan hará con el servicio de streaming. (Netflix)

Homenaje a Chicas pesada y Golpe de suerte

Para todos aquellos que son fanáticos de Lindsay y de las películas que ha realizado, deben saber que la película mostrará algunos pequeños guiños a trabajos icónicos de la actriz. Esto se pudo ver desde que se lanzó el tráiler hace unos meses, ya que el avance incluía una versión de “Jingle Bell Rock” cantada por Lohan. Este tema como se recordará fue interpretado por la Lohan en uno de sus largometrajes más emblemáticos, Chicas pesadas. Además también se presenta un momento que recuerda a Golpe de suerte, en donde la actriz intento lavar ropa, lo que la lleva a tener un momento cómico e hilarante con una lavadora.

La estrella que brilla en la producción sin duda es Lindsay Lohan, pero junto a ella, se ha escogido a un nutrido grupo de actores para contar esta historia navideña. El interés amoroso de la actriz en esta historia es Chord Overstreet, quien es mayormente reconocido por su papel de Sam Evans de la serie Glee. El año pasado, el actor y músico apareció en la serie de comedia Acapulco de Apple TV+; cuya segunda serie comenzó el mes pasado. En el reparto de Navidad de golpe también aparecen Jack Wagner (The Bold and the Beautiful), George Young (Malignant), Blythe Howard (Walker) y Chase Ramsey (Por qué matan las mujeres).

El rodaje de esta película se llevó a cabo a fines del año pasado en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Con la nueva ficción, la pelirroja busca recuperar aquellos años de gloria en los que brilló con su actuación en Herbie, a toda marcha o Chicas pesadas. A su vez, también está preparando otra película romántica de la que aún no se tienen más detalles.

El largometraje ha recibido críticas positivas. (Netflix)

¿Quién está detrás de la producción?

Un género como la comedia romántica tiene una historia larga y profunda con los cinéfilos, por ello presentar un nueva proyecto de este género, hace que las expectativas que se generen sean altas. Con eso en mente, es importante que el proyecto esté en buenas manos y en esta ocasión los productores optaron por la directora y escritora Janeen Damian para que estuviera al frente del proyecto. La realizadora es conocida por su trabajo en títulos como The Christmas Waltz y Much Ado About Christmas.

Junto a Damian trabajaron los escritores Jeff Bonnett y Michael Damian (esposo de Janeen). Además de esto, la música es un elemento clave para atrapar al espectador y en esta ocasión este trabajo recayó en las manos de Nathan Lanier. Su composición reciente en la serie Home Before Dark de Apple tv+ fue bien recibida. Esto hace creer que junto con el resto del elenco y el equipo involucrado la película se perfila para ser uno de los éxitos de la temporada navideña.

La película se filmó en Salt Lake City, Utah. (Netflix)

Futuro de Lohan con Netflix

La actriz tiene un contrato de dos películas con Netflix, y Navidad de golpe es el primera. La segunda película se llama Irish Wish y se estrenará en la plataforma en 2023. A principios de este año, Lohan le dijo a Glamour: “Siento que lo que no tenemos suficiente en este momento son comedias románticas. Eso es exactamente lo que es: es una comedia romántica realmente divertida y edificante. Cuando leí el guion y comenzamos a filmarlo, no me di cuenta de lo divertidos que íbamos a ser físicamente. Hay mucha comedia física en él, lo que realmente me gustó hacer, es una de mis cosas favoritas para hacer, que no he tenido en mucho tiempo”.

La actriz de 36 años habló recientemente con la plataforma de streaming a quien le dijo que “Esta primera película fue perfecta para mí, porque realmente quiero hacer algo feliz, divertido y orientado a la familia”, continuó. “Me gusta hacer esto. Echo de menos ver comedias románticas, y ver menos las de terror. Quiero mantenerlo feliz”.

