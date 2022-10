El “MTV Unplugged de BTS” ya se puede ver en Paramount+

Los invitados musicales BTS interpretan su exitoso tema "Dynamite", nominado a los Grammy, de su último álbum "BE". (MTV)

La banda masculina más exitosa de K-pop, además de tener contenido destacado en Disney+, también lo tiene en el servicio de streaming propiedad y operado por Paramount. Así es, te contamos sobre el Unplugged que realizó en 2021 presentado en uno de los canales televisivos de música más reconocidos de EE.UU.

En dicho evento musical, BTS dio vida a su propia versión del icónico formato Unplugged directamente desde Seúl, Corea del Sur, ofreciendo a sus seguidores un asiento de primera fila con sus canciones más importantes. Ahora, puedes volverlo a presenciar como y cuando quieras a través del servicio de Paramount+. Juntos, MTV y BTS crearon algunos momentos y actuaciones imborrables que seguro querrás disfrutar.

BTS también está presente en Paramount+ con "MTV Unplugged Presents BTS". (MTV)

El grupo de K-Pop más famoso en la actualidad

BTS es una boyband surcoreana formada por Big Hit Entertainment, conformada por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El nombre del grupo, BTS, es una abreviatura de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, que literalmente significa “Boy Scouts a prueba de balas”.

El grupo debutó el 13 de junio de 2013 con la canción “No More Dream” y el nombre de su club de fans oficial es A.R.M.Y, acrónimo de “Adorable Representative MC for Youth” (en español sería “Adorable representante maestro de ceremonia para la juventud”). ¿Sabías que “MC” son las siglas de “Maestro de Ceremonias” que usan los raperos o cantantes del género hip hop en sus nombres artísticos?

El grupo coreano es una de las bandas más exitosas del momento. (Getty Images)

A partir de 2015, BTS empezó a ganar popularidad y a establecer su reputación como un grupo socialmente consciente con sus lanzamientos, y con todo su recorrido y arduo trabajo, para 2017, la banda comienza a obtener reconocimiento a nivel internacional como el principal promotor de la ola coreana, especialmente en el mercado estadounidense.

La agrupación de K-Pop ha sido la primera de este género en tener un MTV Unplugged. Este concierto acústico contó con una banda en vivo detrás de ellos que musicalizó y acompañó a las voces de los artistas. Fue transmitido para todo el mundo el 23 de febrero de 2021 con una presentación única que vale la pena volver a ver en 2022 gracias a Paramount+.

BTS en concierto en Los Ángeles, California. Ahora, una película en servicio de streaming. (Disney+)

El canal oficial de YouTube de BTS también presentó el detrás de cámaras de su excelso evento, en el cual se vio divertirse mucho a los idols, pero también trabajando muy dedicados en esa presentación especial. Si deseas ver más contenido de la boyband más famosa de Corea del Sur, Disney+ también cuenta con variados títulos que te interesarán. Por el momento dos de ellos son Permission to Dance on Stage-LA e In the Soop: Friendcation.

