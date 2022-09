Se estrenó “My policeman” en Toronto: qué dijo la crítica sobre la otra película de Harry Styles

Historia sobre el amor prohibido que sigue a tres jóvenes -el policía Tom, la profesora Marion y el curador de museos Patrick- mientras se embarcan en un viaje emocional en la Gran Bretaña de los años 50.

Luego de la escandalosa presentación de No te preocupes cariño en Venecia, el fin de semana pasado Harry Styles estuvo en otro de los estrenos de la temporada que lo tiene como estrella. La película se llama My Policeman y tendrá un paso por los cines a finales de octubre para luego llegar a Prime Video, la plataforma de Amazon que produce el film.

Junto a Emma Corrin y David Dawson, My Policeman sigue la historia de un policía homosexual que sigue los parámetros de la sociedad conservadora y contrae matrimonio con una mujer, aunque no dejará de sentirse atraído por otros hombres. Así es como conoce a un nuevo gran amor en su vida y se desata un triángulo amoroso.

(Prime Video)

Más adelanto, la trama se moverá 40 años más tarde cuando Tom y Marion, interpretados por Linus Roache y Gina McKee respectivamente, comparten un sólido matrimonio. Sin embargo, la inestabilidad regresa por segunda vez a sus vidas cuando ella acepta a Patrick (Rupert Everett) en su hogar cuando él sufre un derrame cerebral y necesita ser asistido por otros frente a un delicado estado de salud.

Este film es una adaptación cinematográfica de la novela homónima publicada por Bethan Roberts en 2012. El drama homosexual es una historia de amor que retrata las dificultades de este contexto donde las personas no podían ejercer libremente sus decisiones de vida a nivel personal y romántico. El proyecto estuvo en marcha por un total de ocho años con Robbie Rogers liderándolo junto a su esposo, Greg Berlanti, y Sarah Schechter como productores mediante Berlanti Productions. “Esta historia trata sobre dos personas que están enamoradas de Tom, ligeramente obsesionadas con él”, indicó Rogers y sobre el ex integrante de One Direction agregó: “El mundo está tan paralizado en él, en cada uno de sus movimientos”.

(Prime Video)

Y luego de tanta espera, la película finalmente llegó al festival de cine de Toronto donde tuvo su estreno y la crítica pudo contar qué le pareció. Las mismas son muy distintas, pero también dejan en claro que el film no llega a cumplir con las expectativas generadas. Ryan Lattanzio para IndieWire, fue muy claro en ese sentido: “Parece un poco fuera de lugar. Aun así, no deja de ser llamativa, y eso es gracias al trabajo de David Dawson y Emma Corrin”. Afuera Styles de esa consideración. Mientras que Katie Walsh en The Wrap habló de todos los intérpretes: “Los seis actores ofrecen interpretaciones únicas. Es el preocupante embrollo del guion y dirección lo que le deja a uno con ganas de mucho, mucho más”.

“Es un drama respetuoso, que se puede ver, pero incapaz de crear mucha carga emocional en torno a su exploración de las misteriosas líneas del amor y la amistad”, sentencia David Rooney en The Hollywood Reporter. Por otro lado, Benjamin Lee en The Guardian la sentenció: “Una interpretación principal insípida es uno de los muchos defectos de este melodramático y poco convincente drama”. Peter Debruge de Variety fue el que más la disfrutó: “Los decorados, el vestuario y demás son perfectamente apropiados para la época. El trío más joven es sólido, aunque moderado, en sus papeles”.

(Prime Video)

Michael Grandage dirige a Styles junto a Emma Corrin y David Dawson con un guion de Ron Nyswaner que adapta la novela de Bethan y que tiene dos líneas de tiempo: en los 50, y la otra ya cuando los personajes son adultos en la década de los 90. Es en esta segunda parte donde al parecer la historia cobrar más importancia cuando Patrick regresa a sus vidas después de sufrir un derrame cerebral.

GINA MCKEE and LINUS ROACHE star in MY POLICEMAN Photo: PARISA TAGHIZADEH © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

My policeman se estrena el 4 de noviembre en Prime Video y una semana antes en cines.

