Johnny Depp y Robert Pattinson juntos en “A la espera de los bárbaros”, una espectacular película de época

El juez, administrador de un asentamiento de frontera aislado al borde de un imperio sin nombre, espera tener un retiro tranquilo, hasta que llega el Coronel Joll.

A la espera de los bárbaros (Waiting for the Barbarians) es otra prueba de lo internacional que es el cine contemporáneo. Esta coproducción entre Italia y Estados Unidos está protagonizada por los británicos Mark Rylance y Robert Pattinson, el norteamericano Johnny Depp, la actriz mongola Gana Bayarsaikhan y la italiana Greta Scacchi. Está basada en un libro del autor sudafricano J. M. Coetzee, guionista también de la película y finalmente dirigida por el cineasta colombiano Ciro Guerra. Luego de ser estrenada en el Festival de Venecia y su paso por salas en algunos países, la película llega ahora a la plataforma Star+.

El Magistrado (Mark Rylance) es quien administra un puesto de avanzada en las fronteras desérticas de un Imperio cuyo nombre jamás es mencionado. Todos hablan inglés, pero ni las banderas ni los uniformes corresponden al Imperio británico. El magistrado ha logrado mantener cierto orden sin mayores sobresaltos. Pero las cosas empiezan a cambiar con la llegada de un misterioso y siniestro personaje, el Coronel Joll (Johnny Depp), quien parece tener órdenes claras del poder central. Será el inicio de conflictos cada vez mayores entre los miembros del imperio y los habitantes del lugar. Más tarde llega el oficial Mandel (Robert Pattinson), un subordinado del coronel Joll, quien tiene la misión de comandar el fuerte y termina por profundizar todos los choques mencionados.

Imágenes de "Esperando a los Bárbaros", película que se suma al catálogo de Star+

La película tiene un aire al cine político de la década del sesenta y del setenta, cuando el cine volcó de forma más explícita su mirada crítica sobre el imperialismo, pero siempre con el fondo espectacular de locaciones impactantes y situaciones de pura potencia cinematográfica. Luego de décadas de tratar el tema dentro del marco del cine de aventuras, en aquellos años un revisionismo con variados resultados comenzó a apoderarse de estas historias. Incluso en aquellos films que conservaban el espíritu del entretenimiento, las cosas empezaron a cambiar.

En A la espera de los bárbaros se le suma el hecho de no dejar en claro qué lugar es ni cuál es el imperio. Es la manera en la cual el autor y a la vez guionista despliega una mirada crítica sobre cualquier forma de colonialismo sin hacer hincapié en ningún país en particular. Lo que se crítica no es una nación, sino una forma en la cual los países se relacionan con otros y los choques de culturas que esconden también formas de violencia y ocupación. La película, como el estilo de cine ya mencionado, es fuerte, violenta y finalmente perturbadora. Su denuncia aunque tenga mucho de metafórico, igual no quiere ni puede evitar volverse explícita.



El director, Ciro Guerra, obtuvo un enorme reconocimiento internacional por su película El abrazo de la serpiente, nominada al Oscar a mejor película extranjera y ganadora en festivales internacionales, incluido el de Cannes. Contó para esta película con el autor de la novela escribiendo el guion. El libro fue publicado en 1980 y J. M. Coetzee recibió el Premio Nobel en el año 2003. La atemporalidad del relato queda demostrada con esta adaptación. Contar con dos estrellas gigantes como Depp y Pattinson para el elenco y un ganador del Oscar como Rylance para el papel principal es el combo perfecto de esta clase de producciones que no podrían hacerse de otra manera. Es todo un hallazgo ver a estos actores en roles que no son los habituales. Un motivo más para ver la película.



A la espera de los bárbaros está disponible en Star+.

