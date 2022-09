Nuevo avance de “House of the Dragon”: detalles del quinto episodio

La guerra está a punto de comenzar. (HBO Max)

El drama y las tensiones entre los personajes principales de House of the Dragon incrementan con cada tanda de episodios. Ahora, en el próximo capítulo, comienza una gran guerra que se avecina en Westeros; todo iniciando por la propuesta de matrimonio a la princesa Rhaenyra y su sucesión.

El episodio anterior llamado “El rey del mar estrecho” sorprendió al público con el impactante giro de la trama. Primero, mostró al príncipe Daemon coronado rey por su valentía al vencer a los enemigos del reino y matar a sangre fría al líder de estos en los peldaños de piedra. Y segundo, expuso a Daemon y Rhaenyra iniciando su relación en un nivel diferente, puesto que, tuvieron su primer encuentro sexual, aunque no culminado por decisión del mismo tío de la princesa. No obstante, lo que sucedió entre la pareja, tendrá sus consecuencias. De igual manera, se vio que Rhaenyra ya es una mujer, y aunque no estuvo del todo con su tío, sí lo hizo con uno de sus caballeros.

Primeras imágenes del episodio 5 de "House of the Dragon". (HBO Max)

Con la peligrosa semilla plantada para el futuro de la relación entre la princesa y su tío, el caos comenzó a surgir en el reino cuando los testigos comenzaron a correr la voz sobre su encuentro. Pero el rey Viserys I actuó de inmediato moviéndose para casar a su hija rebelde con Laenor Velaryon. Esto, por supuesto como una estrategia política que uniría a las dos casas más poderosas del reino y fortalecería a la corona.

“Deseo proponerle matrimonio a mi hija y heredera; una boda real. Espero anunciar una segunda era de dragones”, expresa el rey al inicio del avance del quinto episodio, como consecuencia de lo sucedido anteriormente. Pero todos saben que la sucesión de Rhaenyra será disputada, y esta disputa más que orden y paz, traerá sangre.

Primeras imágenes episodio 5 de "House of the Dragon". (HBO Max)

También se da a conocer que al rey no le queda mucho tiempo para seguir en el trono, ya que está cerca de morir, y si Rhaenyra lo sucede, la guerra se intensificará. Al respecto, uno de los primeros a iniciarla con toda su fuerza será el ex mano del rey, Otto Hightower, quien se ve diciéndole a su hija que prepare al joven Aegon II, medio hermano de Rhaenyra, para gobernar.

El relato de este quinto episodio también abrirá paso a la nueva historia en la que Rhaenyra y Alicent serán adultas interpretadas por Emma D’Arcy y Olivia Cooke. Y el conflicto entre ellas aumentará. Siendo una la heredera a la que nadie toma en cuenta y la otra una reina que debe hacerse escuchar.

Primeras imágenes de "House of the Dragon", episodio 5. (HBO Max)

Todos los domingos por la noche, un nuevo episodio de House of The Dragon por HBO Y HBO Max.

