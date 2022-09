Emmy 2022: conoce a los nominados a Mejor actor de comedia y dónde ver sus series

A un día de los Emmy 2022, repasamos algunas de las categorías que competirán por llevarse el premio a lo mejor de la televisión. Dentro de las series de comedia más comentadas del último año se encuentran Only Murders in the Building y Barry. Ambas apuestas mezclan el misterio con las historias de crimen, pero cuáles son los actores que lograron deslumbrar en estas y otras producciones de la TV.

Donald Glover (Atlanta)

Tras una larga pausa, la aclamada ficción creada y protagonizada por Glover (quien ya ganó antes un Emmy) regresó este año con una tercera temporada. La trama sigue a Earn, un hombre negro de Atlanta que dejó los estudios superiores en la Universidad de Princeton e intenta abrirse camino en la vida de la mejor forma. Su exnovia y madre de su hija, Vanessa (Zazie Beetz), se siente decepcionada por su inestabilidad económica; pero él está seguro de que podrá cambiar su suerte. Así es como se une a los negocios de su primo, un rapero en ascenso llamado Paper Boi (Brian Tyree Henry). Las dos primeras temporadas se pueden ver en Star+.

Donald Glover es el creador y protagonista de la comedia ganadora del Emmy. (FX)

Bill Hader (Barry)

El comediante de Saturday Night Live se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la pantalla chica y lo reafirmó este año con el lanzamiento de los nuevos episodios de Barry. La historia comienza con un ex militar convertido en sicario que planea dejar el mundo criminal para abrirse a la posibilidad de una nueva vida, sin embargo, se le encarga otra misión antes de que pueda decidirlo: infiltrarse en un club de teatro. En vez de cumplir con su trabajo, él se siente totalmente cautivado por estos aspirantes a actores y saca a relucir una vena artística que nunca había explorado antes. Desde la primera hasta la tercera entrega están disponibles en HBO Max.

Los nuevos episodios de "Barry", protagonizada por Bill Hader, llegaron este año. (HBO Max)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Como creador y co-protagonista de esta irreverente comedia dramática de misterio, Martin ha ofrecido un brillante trabajo desde el comienzo. La estrella de 77 años interpreta a Charles-Haden Savage, un actor en vías de retirarse por completo y que fue famoso en la década de los 90 por una serie de detectives llamada Brazzos. Charles es uno de los vecinos del edificio Arconia, donde se produce un asesinato. La serie se puede ver por Star+.

Steve Martin es creador y uno de los actores principales de "Only Murders in the Building". (Star Plus)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Por otro lado, Short da vida a Oliver Putnam, un director de Broadway sin muchos fondos para hacer realidad sus ideas que descubre una pasión por los podcasts. Junto a Charles y Mabel (Selena Gomez), Oliver presenta un programa en este formato para internet con el objetivo de retratar sus aventuras como detectives improvisados. Los tres viven en el mismo edificio y están decididos a encontrar al culpable detrás del horrible crimen. La serie pertenece al catálogo de Star+.

Sigue a Charles, Oliver y Mabel en la continuación de sus aventuras como detectives para encontrar al asesino de su edificio. (Star Plus)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Se trata de una comedia de deportes que debutó con éxito en 2020 y estrenó su continuación al año siguiente. Sudeikis encarna a Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano universitario muy fuera de lo común. No es duro como el resto, es amigable y coloca el bienestar de los integrantes de su equipo por encima de sus ambiciones por la victoria. El título aborda la aventura de Ted como entrenador del AFC Richmond, un equipo profesional, dentro de la división más alta de la liga de fútbol en Inglaterra, la English Premier League. La serie se ve por Apple TV+.

Jason Sudeikis interpreta a un amigable entrenador de fútbol americano en "Ted Lasso". (Apple TV Plus)





Nicholas Hoult (The Great)

El último en ocupar este listado es Nicholas Hoult, quien ha sido nominado a la premiación por su rol en The Great. El drama que reimagina a la Rusia del siglo 18 aún no ha sido estrenado en streaming para América Latina, pero sus dos temporadas se encuentran disponibles para ver en la plataforma estadounidense Hulu y en Latinoamérica por StarzPlay.

Nicholas Hoult en The Great

SEGUIR LEYENDO: