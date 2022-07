“Only Murders in the Building” es renovada y tendrá una tercera temporada

Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez están de vuelta en la segunda temporada de "Only Murders in the Building". (Star Plus)

¡Es oficial, tendrá más capítulos! Only Murders in the Building, protagonizada por Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, es renovada por tercera vez a unas semanas de lanzar su nueva temporada. La serie de crímenes y misterios originalmente pertenece al catálogo de la plataforma estadounidense Hulu y se puede ver en países de América Latina a través de Star+.

La comedia de misterio nos presenta a un trío de podcasters e investigadores aficionados conformado por Mabel (Gomez), Charles (Martin) y Oliver (Short) . Ellos explotan su talento poco común cuando ocurre un asesinato en el edificio donde los tres viven, Arconia. Este lugar comienza a lanzar pistas sobre quién sería el culpable detrás del crimen, mientras que, van descubriendo que cada uno de los vecinos tiene algo que esconder.

El trío protagónico volverá en una tercera tanda de episodios. (Star Plus)

Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment, calificó este título como “una joya” dentro del contenido que ofrecen: “Su atractivo a través de las generaciones, la intersección del humor y el corazón, y su enfoque verdaderamente original son un sello distintivo y un testimonio del trabajo de Dan, John, Steve, Marty y Selena. Estamos agradecidos de poder continuar contando las historias de Charles, Oliver y Mabel a los espectadores que constantemente nos han demostrado que anhelan más de esta historia”.

Only Murders in the Building es una creación original de Steve Martin y John Hoffman . La primera temporada de diez capítulos debutó en agosto de 2021 y fue inmediatamente aclamada por la crítica, así que fue renovada apenas al mes siguiente en ese mismo año. La segunda entrega estrenó sus dos primeros episodios el 28 de junio y continuará emitiendo los ocho restantes de forma semanal hasta el 23 de agosto. Ahora, se sabe que próximamente se estrenará una tercera.

Steve Martin y y John Hoffman son los creadores de la aclamada comedia de misterio. (Star Plus)

Además de Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short en los roles principales, el elenco también se compone de Amy Ryan como Jan, la primera asesina; Vanessa Aspillaga como Úrsula, la administradora del edificio; Ryan Broussard como Will Putnam, el hijo de Oliver; Tina Fey como Cinda Canning, la conductora de un podcast famoso; Jackie Hoffman como la residente Uma Heller; Jayne Houdyshell como Bunny, la asesinada presidenta de la junta de Arconia; y Nathan Lane como Teddy, otro residente. La segunda temporada añadió nuevos rostros al reparto como Cara Delevingne, Shirley MacLaine y Amy Schumer.

Aún no hay planes sobre el final de la ficción de misterio

Only Murders in the Building es una historia que ha logrado hacerse más grande a lo largo de sus episodios. A los protagonistas los vimos resolver las pistas para encontrar al culpable del asesinato en la temporada uno, pero la trama no quedó allí. Por el contrario, hay mucho más por investigar cuando, al mismo tiempo, alguien está inculpándolos ante las autoridades para despistar la atención.

Mabel, Charles y Oliver estarán en el ojo de la tormenta cuando sean considerados personas de interés en el caso investigado por la policía. (Star Plus)

¿Los próximos episodios serán el final o tiene mucho más para dar a la audiencia? Steve Martin bromeó al respecto en conversación con Variety y aclaró hasta dónde le gustaría continuar con el programa de televisión: “Hasta que esté en un andador, ese es el tiempo que me gustaría hacerlo”.

SEGUIR LEYENDO: