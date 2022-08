Karol Sevilla y Pipe Bueno regresan para una segunda temporada de “Siempre fui yo”

Hillary Clinton aborda la infidelidad de su esposo en el tráiler de “Gutsy”, la docuserie de Apple TV+

Basado en el libro más vendido en la lista del The New York Times, “The Book of Gutsy Women,” esta docuserie presenta a Hillary y Chelsea mientras se embarcan en un viaje que invita a la reflexión para hablar con mujeres artistas, activistas, líderes y heroínas cotidianas que se han convertido en pioneras y que nos muestran lo que realmente significa ser valiente