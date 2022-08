“El país de los sueños”: Jason Momoa es un monstruo con cuernos y colmillos en esta nueva película fantástica

La película de aventuras y fantasía se basa en la tira cómica de principios de siglo, "Little Nemo in Slumberland". (Netflix)

En el cine y la televisión, Jason Momoa ha sido un salvavidas (Baywatch), un superhéroes y rey de los oceanos (Aquaman), un fugitivo intergaláctico (Stargate Atlantis) y el jefe bárbaro de los Dothraki (Game of Thrones), pero nunca había sido un personaje mitad humano y mitad monstruo en un cuento infantil, hasta ahora.

Netflix ha lanzado el avance oficial de El país de los sueños (Slumberland), el nuevo trabajo de Momoa que es una película de aventuras y fantasía, que se basa en la tira cómica de principios de siglo Little Nemo in Slumberland y que estrenará en la plataforma el próximo 18 de noviembre.

La película se filmaría en 2020 pero la pandemia por covid-19 hizo que se retrasara hasta 2021. (Netflix)

En este nuevo trabajo, el espectador podrá viajar a un lugar mágico, un mundo de ensueño en donde la pequeña Nemo (Marlow Barkley) conocerá a un excéntrico personaje que se convertirá en su compañerpo de viaje, Flip (Momoa), con quien se embarcará en una misión arriesgada, luego de que el padre de la niña, Peter (Kyle Chandler), desaparece inesperadamente en altamar.

La idílica existencia de Nemo en la costa noroeste del Pacífico da un giro total al tener que mudarse a la ciudad para vivir con su bien intencionado, pero muy incómodo, tío Philip (Chris O’Dowd). Su nueva escuela y su nueva rutina son un gran desafío durante el día; pero de noche, un mapa secreto del mundo fantástico llamado El país de los sueños conecta a la protagonista con Flip, un forajido rudo pero adorable que rápidamente se convierte en su compañero y guía.

Jason Momoa se inpiró en "Oliver Twist" de Charles Dickes para crear a su personaje. (Netflix)

Será poco tiempo después que Nemo y Flip emprenderán un viaje increíble en el que atravesarán los sueños y escaparán de las pesadillas, un viaje en el que la pequeña empezará a sentirse esperanzada por reunirse con su padre una vez más.

Momoa recientemente platicó con People y relató que decidió aceptar este proyecto porque pocas veces realiza trabajos enfocados en el público infantil, además de que sus hijos son fans de las tiras cómicas en las que se basa el film.

La joven actriz Marlow Barkley da vida a Nemo. (People/Netflix)

El actor señaló que además leyó la novela Oliver Twist de Charles Dickens para inspirarse y dar vida a su personaje en esta producción. Adelantó que su interpretación de Flip está fuertemente inspirada en el personaje Artful Dodger, el carterista de la obra literaria del escritor británico fallecido en 1870.

“Tengo que decir que interpretar este papel realmente me abrió la mente. De hecho, pude verlo con mis hijos. Es raro cuando rompes a llorar viendo tus propias producciones. Me dejó alucinado y estaba muy emocionado. Este papel me permitió ser realmente libre y el personaje es muy divertido”.

Francis Lawrence dirige este proyecto. (People/Netflix)

El actor de 43 años reveló que hacer este largometraje le permitió reconectar con su niño interno. “Me convertí en actor y no puedo dejarlo. Estoy tratando de ser lo más adulto posible, pero la verdad es que me encanta jugar y es divertido ser creativo y usar tu imaginación. Para mí trabajar es estar siempre jugando”, dijo.

Comic en el que se basa "El país de los sueños". (Planeta Comic)

El país de los sueños esta dirigida por Francis Lawrence (Los juegos del hambre: en llamas y Sinsajo) y fue escrita por David Guion y Michael Handelman (Una noche en el museo) y producida por Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready y Francis Lawrence. También cuenta con las actuaciones de Weruche Opia, India De Beaufort y Humberly Gonzalez

Lawrence y Momoa habían trabajado previamente juntos en la serie See de Apple TV+.

