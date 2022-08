Keanu Reeves será el protagonista de la serie y película de “BRZRKR”, su propia historieta

Keanu Reeves lleva su propia historieta BRZRKR a Netflix

Netflix anunció en marzo la contratación de Keanu Reeves (The Matrix) para protagonizar una película con actores de carne y hueso y una serie animada basadas en el cómic “BRZRKR”, un éxito de ventas sobre un guerrero inmortal ideado por el propio actor. El contrato de Reeves con la plataforma de streaming contempla la realización de estos dos productos exclusivos de la plataforma y tenerlo al mismo actor en ellas.

La confirmación llegó en la San Diego Comic-Con de este año. El actor que protagoniza la también saga exitosa del cine John Wick se presentó en la convención para dar más detalles de este acuerdo y bromear sobre el parecido de su personaje con él mismo. La mala noticia es que no habrá novedades hasta 2023 y podría estrenarse más allá del próximo año.

Keanu Reeves speaks during a panel about his comic book series, BRZRKR, with moderator Coy Jandreau and co-creator Matt Kindt (right) at Comic-Con International in San Diego, California, U.S., July 22, 2022. REUTERS/Bing Guan

“BRZRKR” es una serie de doce cómics creada por el protagonista de The Matrix. La primera edición se lanzó el 3 de marzo y ya se vendieron más de 615.000 ejemplares, el mejor lanzamiento de la editorial BOOM! en treinta años y el segundo cómic más vendido de la década por detrás de “Star Wars” #1. En Latinoamérica se consigue por editorial Planeta y van casi a la par de la edición estadounidense: recién se estrenó el #4 en la región.

La trama sigue a un guerrero inmortal, con la apariencia de Reeves, que a sus 80.000 años y tras luchar en diferentes frentes durante siglos se incorpora al Gobierno de EE.UU. para encargarse de las misiones más peligrosas a cambio de una contraprestación: entender el motivo de su inmortalidad y saber cómo ponerle fin.

Esta apuesta de Netflix tiene todo el sentido a lo que está haciendo con sus productos y la apuesta a historias del noveno arte. Esta semana lanzará la adaptación de The Sandman en formato serie y el año pasado estrenó el largometraje The Old Guard que protagonizó Charlize Theron. Ni hablar de su adaptación comiquera más rendidora hasta la fecha: The Umbrella Academy.

“BRZRKR” fue creada por el propio Reeves junto con Matt Kindt, Ron Garney y Bill Crabtree y tuvo un gran éxito desde su primer número, algo que Netflix vio con buenos ojos. Tanto en la película de acción real y la serie animada contarán con Keanu Reeves delante de la cámara y el micrófono además del productor.

Con la confirmación del propio Keanu Reeves en la Comic-Con de San Diego, solo resta esperar más novedades en el 2023. La series y la película llegarán a Netflix.

