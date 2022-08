Las razones por las que Salma Hayek decidió producir “Santa Evita”

Tráiler de la serie que habla de la líder de argentina. (Star Plus)

A una semana de que la serie Santa Evita llegara a la plataforma de Star+, Salma Hayek y parte del equipo al frente y detrás de este proyecto, hablaron sobre la importancia de contar la historia sobre la vida y muerte de la primera dama de Argentina.

Hayek, quien junto a su productora Ventanarosa producen esta serie basada en el best seller homónimo del escritor argentino Tomás Eloy Martínez, decidió llamar al director Rodrigo García para realizar este ambicioso proyecto del que dice no conocía, aunque sí sabía el hito e importancia de la líder argentina.

“Como miles de personas alrededor del mundo, conocía algo acerca de la vida de Eva Perón, pero no sabía nada de lo que pasó con su cuerpo después de su muerte”, dice la mexicana nominada al Oscar en un corto video compartido por la plataforma streaming.

En el mismo clip, García explicó que cuando la interprete de Frida lo llamó para dirigir no tuvo mucho que decidir ya que la historia le parecía interesante.

“Cuando Salma Hayek y su socio me llamaron y me dijeron que estaban involucrados con una adaptación en argentina del libro Santa Evita, no tuvieron que convencerme demasiado, desde un principio pensé que era una idea extraordinaria”, detalló el también hijo de Gabriel García Marquez.

Por su parte, la actriz Natalia Oreiro, quien da vida en esta ficción a la también esposa de Juan Domingo Perón, resaltó el trabajo de producción que esta serie hizo y que hace que tenga un nivel de calidad que destaca.

Escrita por la autora y actriz argentina Marcela Guerty, y la escritora y actriz Pamela Rementería, Santa Evita sigue la intrigante historia de Eva después de su muerte, cuando su cuerpo se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un monumento que nunca se concretó.

Finalmente, Salma señaló que si tuviera que elegir tres palabras para describir a la serie, diría que son: “inesperada, audaz y memorable”.

En 1955, las fuerzas militares de Argentina derrocaron al entonces presidente Perón y ocultaron el cuerpo de Evita durante 19 años, con el fin de evitar que se convirtiera en un arma contra el régimen. Antes de su muerte, Eva se había convertido en una potente figura política como esposa del General Perón, y su cadáver errante sin sepultura influyó en la política del país durante más de dos décadas. Es la historia de un cuerpo sin tumba y de la leyenda que nació en torno de él.

Realizada y coproducida por Non Stop, la nueva serie del sello Star Original Productions está protagonizada por un reconocido elenco internacional encabezado por Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig) y Diego Velázquez (Mariano), con la participación especial de Francesc Orella (Dr. Pedro Ara) y Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón.

