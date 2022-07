“After. Amor infinito”: llega la cuarta entrega de la reconocida saga

Basada en las novelas de Anna Todd, llega esta adaptación cinematográfica que cuenta la historia de amor de Tessa y Hardin. (DIAMOND FILMS)

La saga de libros originados en la plataforma Wattpad tuvieron un éxito impensado en sus adaptaciones al cine. Ahora llega la cuarta entrega llamada After. Amor Infinito, que está dirigida por Castille Landon y basada en la novela de 2015 escrita por Anna Todd. Luego de tres exitosas entregas, After. Aquí empieza todo, After. En mil pedazos y After. Almas perdidas, se estrena este film el próximo 25 de agosto.

La nueva película nos pone en primer plano el amor entre Tessa (Josephine Langford) y Hardin (Hero Fiennes Tiffin), que continúa atravesando miles de dificultades. Mientras Hardin permanece en Londres y se hunde cada vez más, Tessa regresa a Estados Unidos, a Seattle. Tessa ya no es aquella chica dulce que era cuando conoció a Hardin. Él la necesita desesperadamente, pero ella: ¿siente lo mismo?

"After. Amor infinito" llega a los cines el 25 de agosto. (DIAMOND FILMS)

Recordemos que cada uno de los films se basan en la saga de libros de Todd que consiguió reunir a millones de fanáticos en todo el mundo y que relataban la historia y el viaje de Tessa hasta convertirse en una mujer segura de sí misma.

“En esta película los protagonistas saben que tienen que desarrollarse el uno sin el otro para ser las personas que necesitan ser”, afirmó el director en un comunicado de prensa. “Si bien no están juntos en toda la película como lo han estado en las anteriores, eso permite que Hero y Jo brillen en sus actuaciones y lleguen a nuevas profundidades emocionales. Son películas que reflejan emociones universales” , concluyó el director.

Una relación con muchas dificultades para Tessa y Hardin. (DIAMOND FILMS)

After. Amor infinito fue filmada en Bulgaria donde lograron recrear las ciudades de Seattle, Nueva York y Londres. A su vez, la película repite parte del elenco presentado en la tercera entrega entre los que se encuentran la ganadora del premio de la Academia Mira Sorvino como Carol, la madre de Tessa, Arielle Kebbel en el rol de Kimberly Vance, Frances Turner como Karen Scott, Rob Estes como Ken Scott; y Atanas Srebrev como el padre de Tessa, Richard Young. “Es un placer trabajar con estas personas durante tanto tiempo y realmente se convierte en una familia”, afirmó Fiennes Tiffin sobre su papel.

“Comenzábamos la mañana con un puñado de personas que reconocía lo que estaba pasando, y luego, al final del día, había cientos de fanáticos afuera ”, contó Landon sobre la experiencia de filmar en Bulgaria. “Es realmente emocionante, porque te muestra que esto es significativo para las personas.” A este comentario se sumó Josephine Langford, quien señaló que “estas películas son realmente para los fanáticos y son un agradecimiento a las personas que nos han apoyado”.

"Todos tenemos demonios": así se presenta el afiche de la cuarta entrega. (DIAMOND FILMS)

La franquicia de After es un fenómeno que recorrió el mundo y que copa las librerías de todas las grandes ciudades, y ahora los fans tienen la posibilidad de volver a disfrutar de un nuevo capítulo de esta historia de amor entre Tessa y Hardin.

