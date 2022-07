“Tales of the Walking Dead”: rostros conocidos y nuevos personajes en el tráiler del spin-off

Mira el tráiler oficial de la próxima serie del universo walker que contará en su elenco con Samantha Morton, Olivia Munn, Terry Crews y más actores. (AMC)

Tales of the Walking Dead es una producción derivada del fenómeno televisivo The Walking Dead, que se basó en los cómics de Robert Kirkman. Se trata de una antología dividida en seis episodios centrados en historias y personajes distintos dentro del mismo universo ficticio . Algunos de los rostros protagónicos ya son conocidos para el público, mientras que otros recién serán introducidos dentro de la narrativa. En la edición de la Comic Con 2022, se dio a conocer un tráiler oficial del spin-off que llegará antes del final de la serie madre.

El avance muestra seis historias ambientadas en el antes, durante y después del apocalipsis zombie. Cada capítulo de una hora de duración está protagonizado por uno o más personajes que lidian con situaciones de su entorno, ya sean problemas familiares, encuentros inesperados o el brote de zombies en lugar aparentemente tranquilo. Por ahora, no está confirmado si estos relatos se conectarán en algún punto o solo existirán de forma separada.

Imágenes oficiales de "Tales of the Walking Dead", el nuevo spin-off de "The Walking Dead". (AMC)

El elenco principal está conformado por Samantha Morton como Dee/Alpha; Olivia Munn como Evie; Terry Crews como Joe; Parker Posey como Blair; Anthony Edwards como Dr. Everett; Poppy Liu como Amy; Jillian Bell como Gina; Daniella Pineda como Idalia; Jessie T. Usher como Devon; Scarlett Blum como Lydia. La nueva ficción en sumarse a la franquicia es una creación original de Scott M. Gimple, quien ejerció como showrunner y guionista de The Walking Dead, y Channing Powell.

“Comencé como fanático de The Walking Dead y terminé como showrunner de lo que, con suerte, será uno de sus spin-offs más exclusivos”, había dicho Powell a través de un comunicado a finales de 2021. “Esto es una locura y estoy muy agradecido con AMC y Scott por apoyarme a mí y a mis escritores mientras empujábamos y hurgábamos en los límites de este universo para traerles algo nuevo e inesperado, mientras espero seguir atendiendo lo que el público principal amaba tanto del programa insignia”.

El primer episodio de Tales of the Walking Dead se emitirá el 14 de agosto en Estados Unidos a través de la señal de AMC y la temporada continuará al aire hasta el 18 de septiembre. Como se recuerda, todos los contenidos de esta saga apocalíptica están disponibles en América Latina desde el catálogo de la plataforma Star+, sin embargo, aún no se ha confirmado cuándo llegaría la serie antológica.

La expansión del universo de The Walking Dead

The Walking Dead culminará este año con la temporada número once que lanzará sus dos últimos episodios el 2 de octubre en EE.UU. Por otro lado, Fear The Walking Dead aún se mantiene en emisión con la séptima entrega y The Walking Dead: World Beyond, que debutó en 2020, llegó a su fin con la segunda tanda de episodios. Actualmente, están en camino Tales of The Walking Dead y Isle of the Dead, dos nuevos spin-offs que se integrarán a esta vasta narrativa sobre supervivencia y zombies.

Próximamente, AMC también lanzará una de las continuaciones más esperadas para dos queridos personajes: la serie enfocada en Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). Tras abandonar la producción, ambos actores retomarán sus personajes.

