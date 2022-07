Primer póster y teaser tráiler de “John Wick 4″ con Keanu Reeves en otra búsqueda de venganza

Keanu Reeves regresa como el asesino más letal del mundo en "John Wick 4". (Lionsgate)

El hombre de la bolsa se acerca. Ayer por la noche, en el marco de la Comic Con 2022, se reveló el primer teaser tráiler de John Wick 4. El actor canadiense Keanu Reeves marca su retorno por cuarta vez en la exitosa franquicia de acción que debutó en el cine en 2014. Esta vez, el asesino más letal está de regreso para dar muerte a todo quien lo traicionó en la pasada entrega .

Chad Stahelski, conocido por su carrera como doble de riesgo y posteriormente cineasta, se encargó de liderar la producción que llegará en 2023. Además de Reeves, el reparto está integrado por Bill Skarsgård como Marquis; Laurence Fishburne como Bowery King; Ian McShane como Winston; Donnie Yen como Caine; Hiroyuki Sanada como Shimazu; Shamier Anderson como Tracker; Lance Reddick como Charon; Rina Sawayama como Akira; Scott Adkins como Killa; entre otros más.

Nuevas imágenes de la nueva entrega de la franquicia de acción. (Lionsgate)

El adelanto mostrado en el evento celebrado en San Diego, Estados Unidos, inicia con una escena de Wick caminando entre la nieve. Luego, vemos a otros personajes ingresar al Hotel Continental, dirigido por Winston, quien traicionó al protagonista con tal de salvarse a sí mismo en la anterior película. “¿Has pensado en dónde termina esto? Nadie, ni siquiera tú, puede matar a todos”, se escucha decir a alguien en referencia la búsqueda de venganza que emprende el asesino.

La edición del breve avance se entrecorta con John golpeando una madera utilizada para practicar artes marciales. Finalmente, aparece Bowery King con un traje en manos y le pregunta: “¿Estás listo, John?”. La respuesta es simple y escuela, como de costumbre: “Sí”. Le siguen escenas intensas de acción con golpes, disparos y muertes que muestran un poco de lo que fue el rodaje fuera de Norteamérica en países como Japón, Alemania, Jordania y Francia .

Nuevas imágenes de la nueva entrega de la franquicia de acción. (Lionsgate)

Hacia el final, se observa a John Wick luchar contra sus enemigos con espadas samuráis e, incluso, con un nunchaku. Él está listo para tomar cualquier desafío con tal de establecer su salida de este peligroso mundo con vida, pero no sin hacer pagar a cada uno de los que quisieron matarlo en el pasado o los que piden su cabeza ahora.

El reto de hacer la cuarta entrega de John Wick

El director Chad Stahelski confesó sentirse inseguro en un principio, antes de rodar el nuevo film, tras el brillante trabajo de escenas de acción de la cinta anterior y, por tal motivo, incluyó un momento en que samuráis fueran a caballo, aunque no especificó su relevancia dentro de la narrativa. Según el primer vistazo compartido el 22 de julio, ahora se sabe que gran parte de las escenas filmadas en Japón incluirán batallas con samuráis.

Póster oficial de "John Wick 4", que se estrenará el 23 de marzo de 2023 en Latinoamérica. (Lionsgate)

“Hubo un par de días en los que decidí hacer la cuarta película y me desperté sudando frío y diciendo: ‘¡Caballos! ¿Cómo gano a los caballos? No tengo ni puta idea, para decirte la verdad’”, indicó sobre la escena de la tercera entrega en una entrevista con Collider. “Tengo muchas ideas geniales para la próxima que creo que son diferentes, impactantes, divertidas y únicas. Cómo hacerlos, no tengo ni puta idea en este momento. Todavía lo estoy descifrando”.

John Wick 4 se proyectará en cines el 23 de marzo del próximo año.

