Un nuevo adelanto de “Black Adam” deja ver al antihéroe como un adversario supremo

"Black Adam" está protagonizada por Dwayne Johnson en el rol del antihéroe de DC Comics. Su estreno será el 20 de octubre de este año. (Warner Bros.)

No solo Dwayne Johnson ha brillado con su llegada a la Comic Con 2022 de una forma épica caracterizado como el mismísimo Black Adam, sino que ha prometido que la película lo cambiará todo en el Universo extendido de DC (DCEU) y advierte el gran poder del antihéroe de los cómics en un nuevo adelanto. En el video, aparecen también otros personajes como el Doctor Fate y Hawkman, quienes serán los enemigos del protagonista en esta travesía.

La historia sigue al personaje cinco mil años después de que recibiera los poderes de los dioses egipcios y fuera encarcelado inmediatamente. Cuando él es liberado de su tumba, se encuentra con una Tierra completamente moderna y toma la decisión de aplicar su única forma de justicia, ¿es en realidad un superhéroe o un villano? En el camino, también veremos por primera vez en el live-action a la Sociedad de la Justicia de América.

El personaje desata todo su poder en el más reciente avance compartido en la Comic Con de San Diego. (Warner Bros.)

Además de Johnson en el protagónico, actúan Pierce Brosnan como Doctor Fate; Aldis Hodge como Hawkman; Noah Centineo como Atom Smasher; Sarah Shahi como la profesora Adrianna Tomaz; Marwan Kenzari como Ishmael; Quintessa Swindell como Cyclone; Bodhi Sabongui como Amon; y Viola Davis como Amanda Waller. La cinta está dirigida por Jaume Collet-Serra, quien trabajó antes con La Roca en Jungle Cruise, y está escrita por Adam Sztykiel, Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

Black Adam promete revolucionar el universo DC

“ El universo DC nunca volverá a ser el mismo ”, sostuvo Dwayne Johnson sobre el lanzamiento de Black Adam durante la Comic Con. Fue en 2017 que inició el proyecto para desarrollar tanto el film del antihéroe como la introducción de Shazam en el DCEU –en 2019– con el propósito de que ambos se encontrarán en la pantalla grande en una futura producción. Por ahora, sus historias se mantienen en solitario, pero el momento no tardará en llegar.

Hawkman (Aldis Hodge) hizo su aparición y parece ser que ni él puede vencer a Black Adam. (Warner Bros.)

Al respecto, Collet-Serra ahondó más en la premisa de este “personaje poco convencional” y su historia de origen: “Me gusta cómo opera en un área gris y tiene un particular sentido de la moralidad y la justicia, similar a algunas de las películas de la década de 1970 donde el sistema está roto y alguien necesita hacer algo por la justicia. Al principio dije que este podría ser el Harry, el sucio, de los superhéroes. Alguien que no sigue las reglas, pero hace lo correcto. El sistema corrupto ya no protegerá a los inocentes. Black Adam podría ser el héroe [de la sociedad]”, declaró a Variety.

Debido a la pandemia, el rodaje se vio postergado de julio de 2020 hasta abril de 2021. La filmación se extendió hasta agosto del año pasado, aunque se han ido añadiendo más escenas en los últimos meses. Lo que se sabe actualmente es que la película fue completada y el mundo podrá verla muy pronto.

Pierce Brosnan dará vida a Doctor Fate, uno de los roles más esperados por los fanáticos de DC. (Warner Bros.)

Black Adam, lo nuevo del DCEU, se lanzará el 20 de octubre en cines de América Latina.

