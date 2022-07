“Palm Springs”, la provocativa comedia romántica sobre una pareja atrapada en un día que se repite

El desenfadado Nyles y la reticente dama de honor, Sarah, tienen la oportunidad de encontrarse en una boda de Palm Springs, pero todo se complica cuando el día no para de repetirse. (Hulu)

En 1993 se estrenó Hechizo del tiempo (Groundhog Day/El día de la marmota), una gran comedia protagonizada por Bill Murray y Andie McDowell. Su éxito fue moderado en un comienzo, pero con los años se volvió en una referencia para los amantes del cine. Su estructura de personaje atrapado en un mismo día que se repite fue tomado por muchos otros títulos. Tal es el caso de Palm Springs, una comedia romántica del cine independiente que brilló en el Festival de cine Sundance y ganó premios durante toda la temporada.

Andy Samberg y Cristin Milioti son los protagonistas de esta historia. (Star Plus/Hulu)

La acción comienza el 9 de noviembre en Palm Springs. El protagonista es Nyles (Andy Samberg), quien se despierta junto a su novia en la previa de lo que será la boda de una amiga de ella. Aunque el espectador no entiende bien por qué, Nyles actúa de forma rara, como si todo le resultara indiferente. Viste de forma insólitamente informal durante la fiesta y salva a la hermana de la novia, Sarah (Cristin Milioti), cuando esta no tiene preparado su discurso para los novios. Nyles parece saber de memoria todo lo que ocurrirá durante ese día. La jornada termina con una escapada hacia las montañas junto a Sarah. Pero lo que parece un momento romántico termina de forma abrupta y Nyles despierta exactamente en el mismo lugar, nuevamente el 9 de noviembre. Ahora sí se entiende su actitud, él está atrapado en un rulo temporal no se sabe desde hace cuánto tiempo. A juzgar por cómo conoce todo, es posible que sean varios años.

La acción comienza el 9 de noviembre en Palm Springs, durante un matrimonio. (Star Plus/Hulu)

Palm Springs es una comedia romántica de manual pero que pertenece al hoy muy conocido y casi siempre efectivo género de las películas con días que se repiten. La mencionada Groundhog Day es la más famosa e importante, aunque ya no es la única. Edge of Tomorrow (2014) con Tom Cruise, el film de terror Happy Death Day (2017) y la película de acción Boss Level (2021), son otros tres ejemplos de un género que explotó en las últimas dos décadas. A pesar de ser un terreno conocido, hay que decir que Palm Springs (2020) se las ingenia para ser original e innovadora. Su tono de comedia romántica y a la vez transgresora le permite jugar con sus propias reglas. Llega, como siempre en estas historias, un momento existencialista, pero con total seguridad la película evita convertirse en un cuento moral.

Su tono de comedia romántica y a la vez transgresora le permite jugar con sus propias reglas. (Star Plus/Hulu)

Pero la gran diferencia es que Palm Springs tiene más de un personaje atrapado en el loop, por lo que la película tiene muchas más opciones y vueltas de tuerca. El debate acerca de cómo salir del rulo temporal entonces se vuelve más complejo y se somete incluso a debate. En cualquier caso, lo que más impresiona es el ritmo, el timing de los actores y un guion que nunca se desgasta. Sí, es una comedia romántica, pero también es una gran película de personajes atrapados en el tiempo. Disponible en Star Plus.

