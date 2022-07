“La escuela del bien y del mal”: ¿cuándo se estrena lo nuevo de Charlize Theron en Netflix?

Sophie y Agatha terminan en lados opuestos de un cuento de hadas moderno cuando se convierten en alumnas de una escuela encantada. (Netflix)

Netflix alista el lanzamiento de una nueva producción enfocada en la fantasía, la magia y, por supuesto, las brujas y princesas. La escuela del bien y del mal (The School for Good and Evil) es una adaptación cinematográfica de la saga literaria de Soman Chainini, y trae a la vida a sus queridos personajes con un elenco prometedor que cuenta con la participación de Charlize Theron y Kerry Washington. ¿Cuándo se lanzará en el catálogo de la plataforma?

Dirigida por Paul Feig con un guion adaptado por David Magee y Laura Solo, la cinta que cambia todo sobre los cuentos de hadas promete deslumbrar este año al público aficionado a las historias mágicas que mezclan la aventura y el romance. Recientemente, el gigante streaming anunció que se podrá ver en todo el mundo a partir del 21 de octubre . El tráiler oficial fue compartido hace unas semanas.

"La escuela del bien y el mal" se estrenará el 21 de octubre en streaming. (Netflix)

Un relato de amistad y amor en La escuela del bien y del mal

Basada en la novela del mismo nombre, la trama sigue a las mejores amigas Sophie (Sophia Anne Caruso) y Agatha (Sofia Wylie) en el momento cuando sus caminos se dividen . Según la sinopsis oficial, ellas “terminan en lados opuestos de un cuento de hadas moderno cuando se convierten en alumnas de una escuela encantada donde chicas y chicos aprenden a convertirse en héroes y villanos con el fin de mantener el equilibrio entre el bien y el mal”.

Esta travesía fantástica se inicia en el pueblo de Gavaldon, el lugar donde estas dos jóvenes afianzan un vínculo muy especial a pesar de ser muy diferentes. Primero, está Sophie, quien ama los cuentos de hadas y espera algún día cumplir el sueño de huir de su vida simple y ordinaria; por otro lado, Agatha es más oscura y cuenta con todo lo necesario para convertirse en una aterradora bruja.

Charlize Theron, Kerry Washington y más estrellas integran el elenco principal. (Netflix)

Durante una noche de Luna roja, ambas son transportadas a la Escuela del bien y del mal mediante una fuerza irresistible. Es en este lugar donde se gestan los grandes cuentos de hadas que todos conocemos y ellas tendrán que tomar un partido por cada equipo, aunque estos se sientan completamente equivocados de acuerdo a sus personalidades. Sophie aterriza en la Escuela del mal, dirigida por la sarcástica y fría lady Lesso (Theron), y Agatha en la Escuela del bien, liderada por la amble profesora Dovey (Washington).

La escuela del bien y del mal también convoca a personajes clásicos de los cuentos y crea un linaje para ellos, ya que chicas tendrán que compartir las clases con los hijos de Cenicienta, del Capitán Garfio y del rey Arturo. A pesar de todo, buscarán la manera de estar juntas nuevamente. Cambiar las reglas no será nada fácil… El director de la escuela ha establecido que solo un beso del verdadero amor podría lograrlo. ¿Podrán conseguir el final feliz que tanto ansían?

La película es una adaptación de la saga fantástica escrita por Soman Chainini. (Netflix)

En totalidad, el elenco está compuesto por Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Kit Young, Jamie Flatters, Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett, Alex Cubb y Cate Blanchett en el rol de la narradora. Su estreno en Netflix será el 21 de octubre.

