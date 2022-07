Zendaya podría volcarse a la dirección en “Euphoria”

"Euphoria" es una de las series más vistas de HBO. (HBO Max)

Es una de las estrellas más buscadas de los últimos años por su talento y ductilidad. Zendaya surgió del universo de Disney con las clásicas comedias para niños y se convirtió en un referente para los jóvenes de su edad. Luego de ese largo camino le llegó la oportunidad de protagonizar una de las series más jugadas de HBO, que se metió de lleno en el mundo de las adicciones, las identidades sexuales y los gustos de los centennials.

Euphoria marca un antes y un después en la carrera de esta actriz que siempre tiene nuevos proyectos como es el caso de Dune, película que se encuentra en plena etapa de filmación de su secuela dirigida por el talentoso Denis Villeneuve. Luego de la primera temporada de Euphoria, Zendaya se sumó a la producción ejecutiva de la ficción por la que obtuvo su primer Emmy a mejor actriz por su rol de Rue Bennet.

Zendaya encontró en "Euphoria" la serie que terminó de consagrarla como una de las mejores actrices de su generación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pero sus ganas de buscar nuevos desafíos la lleva ahora a volcarse a la dirección. Durante una entrevista que le dio a la revista Vogue Italia, contó que ella iba a sentarse en la silla de directora en el sexto episodio de la temporada dos llamado “A Thousand Little Trees of Blood”, en el que Rue intenta comer un chocolate pero no puede alcanzarlo por su proceso de abstinencia. Y era también el episodio en el que se reconciliaba con Ali (Colman Domingo), lo que le generaba mucha carga interpretativa como para ponerse detrás de escena. “Es gracioso. En realidad, se suponía que debía dirigir el episodio 6, pero luego tuve que actuar en él. No tuve suficiente tiempo, así que desafortunadamente, no pude hacerlo esa vez. Quería tener suficiente tiempo para hacerlo de la manera correcta. Entonces, probablemente la próxima temporada”.

La actriz dejó abierta la posibilidad de poder dirigir y así lo expresó: “ Me emociona la idea de dirigir en un futuro. Por eso estoy mucho tiempo en el set. Aún cuando no participo en una producción me gusta estar ahí para aprender. Espero algún día tener la posibilidad de hacer cosas que a mí me gustaría ver, (como) una simple historia de amor entre dos mujeres afrodescendientes ”.

En la ficción, Zendaya interpreta a Rue Bennet y Hunter Schafer a Jules. (HBO Max)

Aparte de la siguiente temporada de Euphoria y de la secuela de Dune, Zendaya formará parte de la nueva apuesta de Luca Guadagnino, llamada Challengers, en la que compartirá cartel junto a Josh O’Connor (The Crown) y Mike Faist (Amor sin barreras). El film se enfocará en la vida de tres tenistas profesionales que fueron rivales en su adolescencia y que ahora volverán a encontrarse en un torneo de Grand Slam. También participará en el nuevo film de Francis Ford Coppola que llevará el título de Megalopolis y en la biopic de Ronnie Spector, la cantante del grupo The Ronettes. Toda una carrera que está dando sus frutos luego de haber recorrido muchos años en la industria.

