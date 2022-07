BTS, la banda musical más importante de Corea del Sur, llegará a Disney+ con tres exclusivos proyectos

BTS llegará a Disney+. (Reuters)

Se confirmaron los planes de colaboración de contenido por varios años entre dos grandes del entretenimiento como lo son The Walt Disney Company y Hybe (agencia de Corea del Sur), los cuales se llevarán a cabo debido a un acuerdo firmado recientemente entre ambos. Según información revelada, la nueva asociación de contenido global, hará que las empresas trabajen juntas para producir cinco títulos para los servicios de streaming de Disney, incluyendo tres proyectos exclusivos con BTS o miembros de BTS.

A continuación, los tres próximos títulos protagonizados por las estrellas del K-pop:

- BTS: Permission to Dance on Stage - LA : Esta será una exclusiva película cinematográfica de conciertos en 4K, la cual proyectará la actuación en directo del grupo conformado por los 7 chicos en el Estadio Sofi de Los Ángeles en noviembre de 2021. Aquí se verán interpretando los éxitos de Billboard “Butter” y “Permission to Dance”. Desde la pandemia, fue la primera vez en dos años que la banda se reunió con los fans en persona.

BTS es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 y que debutó en 2013 bajo la compañía Big Hit Music. (Reuters)

En la sopa: Friendcation (In the Soup: Friendcation) : Este será un reality show de viajes, con un reparto repleto de estrellas surcoreanas que además están brillando en el exterior. En este, aparte de V de BTS, veremos a Seo-jun Park, protagonista de Itaewon Class, Woo-shik Choi de la película ganadora del Oscar, Parasite, a Hyung-sik Park, miembro de la banda masculina ZE:A, y a Peakboy, un rapero muy popular en dicho país. Este programa presentará a los cinco amigos emprendiendo un viaje sorpresa y disfrutando de muchas actividades de ocio.

El último proyecto audiovisual será Monumentos BTS: más allá de la estrella: “Esta docu-serie original sigue el increíble viaje de los iconos del pop del siglo XXI, BTS. Con un acceso sin precedentes a una vasta biblioteca de música y secuencias de los últimos nueve años. La serie presentará la vida cotidiana, los pensamientos y los planes de los miembros de BTS”, así lo describió Disney.

BTS posa en la alfombra durante la llegada antes del concierto iHeartRadio Jingle Ball en The Forum, en Inglewood, California, Estados Unidos. (Reuters)

Al respecto, Jessica Kam-Engle, responsable de contenidos de Disney en APAC (Asia-Pacífico), manifestó lo siguiente:

“Estamos encantados de colaborar con Hybe para mostrar sus contenidos originales creados con la poderosa propiedad intelectual de los artistas en nuestros servicios globales de streaming, incluyendo Disney+. Esta colaboración representa nuestra ambición creativa: trabajar con creadores de contenidos icónicos y con las principales estrellas de Asia-Pacífico para que su talento pueda ser disfrutado por el público general de múltiples maneras.”

Con lo anterior, Kam-Engle dio a conocer que se encuentran al inicio de una colaboración a largo plazo con la compañía surcoreana. Por otro lado, su director general Park Ji-won, apuntó que darán al público de todo el mundo una amplia gama de contenidos de Hybe para los fans que aman su música y sus artistas.

BTS actúa durante la 64ª edición de los premios Grammy en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. (REUTERS)

Estas producciones se tienen planeadas para ser lanzadas en el transcurso del 2023. Aún no hay fecha exacta. ¡Espéralas!

