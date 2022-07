“Stranger Things 4” sigue los pasos de “El juego del calamar” con cifras históricas en Netflix

La amenaza de Vecna se asoma para destruir Hawkins y a los amigos de Eleven. Los episodios se estrenaron el 1 de julio. (Netflix)

En septiembre de 2021, El juego del calamar estableció un récord nunca antes registrado en el servicio de Netflix, pero en menos de un año, Stranger Things 4 hace peligrar este reinado con cifras históricas. Con el estreno de ambos volúmenes de la nueva temporada, la serie creada por los hermanos Duffer alcanzó un total de 1,151 millones de horas visualizadas, mientras que la ficción surcoreana lidera actualmente con 1,650 millones.

Con el éxito de los nuevos episodios, la aclamada historia de ciencia ficción y misterio se convirtió en la segunda producción televisiva de la plataforma en sobrepasar los mil millones de horas vistas, siendo el drama asiático el primero en lograrlo. El recuento de estos números ocurre en los primeros 28 días de lanzamiento, pero estos dos títulos no son colocados en la misma categoría puesto que fueron filmados en idiomas diferentes.

"Stranger Things 4" es la segunda serie en la historia del gigante streaming en pasar los mil millones de visualizaciones. (Netflix)

Stranger Things 4 está en el primer lugar del Top 10 de televisión de habla inglesa y supera a otras series como Bridgerton, Lucifer, The Witcher, Inventando a Anna, 13 Reasons Why y Ozark. En el caso de El juego del calamar ocurre lo mismo y se posiciona por encima de La casa de papel, Estamos muertos, Café con aroma de mujer, Lupin, Élite y ¿Quién mató a Sara? Por ahora no hay nada dicho, pero es posible que la producción estadounidense pueda arrebatarle el liderazgo si el desempeño en vistas continúa en ascenso.

La brillante temporada 4 de Stranger Things

El segundo volumen de la cuarta temporada se lanzó el pasado 1 de julio en Netflix y su final aludió a una antesala para entrega final que llegará próximamente. Tras revivir su pasado y conocer el verdadero origen de Vecna (Jamie Campbell Bower), Eleven (Millie Bobby Brown) ha recuperado sus poderes para proteger a sus amigos que están a punto de arriesgar sus vidas en esta batalla en Hawkins.

El segundo volumen abordó la batalla contra Vecna, el nuevo antagonista que proviene del Upside Down. (Netflix)

Por otro lado, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) y Argyle (Eduardo Franco) van a su rescate para ayudarla en este proceso para meterse en la mente de Max (Sadie Sink) y protegerla de la muerte ante la amenaza de esta criatura del Upside Down. Mientras tanto, Nancy (Natalia Dyer), Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo) y Eddie (Joseph Quinn) están listos para llevar a cabo este peligroso plan con tal de salvar el pueblo.

En la última etapa de Stranger Things 4, Eleven y sus aliados –incluso Joyce (Winona Ryder) y Hopper (David Harbour) a kilómetros de distancia en Rusia– lo dan todo para derrotar las fuerzas sobrenaturales de Vecna, pero el daño está hecho. La última escena muestra que los portales han sido abiertos luego de que Max tuviera una muerte cerebral, ella era la cuarta víctima. La guerra aún no ha terminado y ahora Will, quien fue víctima de este mundo alternativo en la primera temporada, también tendrá un rol clave.

La serie creada por Matt y Ross Duffer llegará a su fin con la quinta temporada. (Netflix)

Todos los episodios de Stranger Things están disponibles para ver en Netflix.

SEGUIR LEYENDO: