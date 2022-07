¿Cuál será el destino de Max en “Stranger Things”?

"Stranger Things 4 Volumen 2 ": ya se estrenaron los dos últimos episodios de la cuarta temporada. (Netflix)

El personaje de Max es uno de los que generó más empatía en esta temporada. La joven es interpretada por Sadie Sink. Su arribo en la segunda temporada fue clave, ya que vino a romper el esquema de grupo de amigos varones (Will, Dustin, Mike y Lucas) y se sumó a una figura clave femenina como Eleven (Millie Bobby Brown). Su incorporación fue paulatina, ya que al principio se presentaba como una rebelde antisistema, pero luego logró formar parte del grupo y se convirtió en una pieza esencial. Su vínculo con Eleven fue muy especial, ya que Max se convirtió en la primera amiga mujer de esta jovencita que no recordaba su vida antes de llegar a Hawkins.

(ALERTA SPOILERS)

Pero el destino de Max se comenzó a torcer en la tercera temporada cuando su hermano Billy (Dacre Montgomery) fue poseído por un monstruo y finalmente perdió la vida. La cuarta temporada empieza con Max muy agobiada por esta muerte que sucedió en el final de la tercera entrega, y un peligro la acecha. Se trata del nuevo villano, Vecna (interpretado por Jamie Campbell Bower), que en el último episodio logra poseerla dejándola al borde de la muerte hasta que la rescata su amiga Eleven.

La muerte Billy en la temporada tres, marcó la vida de Max. (Netflix)

Recordemos que Max había logrado zafarse de las garras de Vecna gracias a que sus amigos descubrieron que si escuchaba su canción favorita podía salvarse de ser atrapada. Así, la canción “Running Up That Hill” de Kate Bush (que se convirtió en la canción más descargada en iTunes), resultó ser el tema que le salvó la vida a Max. Pero en un afán por capturar a Vecna, Max pone en riesgo su vida (sin la música salvadora) y se ofrece como señuelo. Las cosas no salen según lo planeado y como consecuencia queda postrada en una habitación de hospital.

Los hermanos Ross y Matt Duffer se refirieron a la situación de la joven en una entrevista realizada en el podcast Happy Sad Confused, realizado por Josh Horowitz. Los hermanos dejaron abierta la posibilidad del regreso de Max en la quinta temporada: “Correcto, ella tiene una muerte cerebral, pero está viva. Sin cerebro, ciega y con todos los huesos rotos, pero le va bien... aunque ha tenido días mejores”, dijeron los Duffer sobre Max.

Vecna no para hasta dar con Max, quien se presenta como señuelo para que sus amigos puedan atraparlo. (Netflix)

Por su parte, la actriz que le da vida a Max, afirmó en una entrevista al sitio estadounidense especializado en espectáculos, Deadline, que ni siquiera ella sabe cuál será la situación de su personaje en la quinta entrega prevista para 2024. “La historia de Max está muy en el aire, porque obviamente está en coma y Once no puede encontrarla en la otra dimensión. Entonces, quién sabe dónde está y en qué estado”.

El personaje que no corrió la misma suerte fue el de Eddie (interpretado por Joseph Quinn), que encontró la muerte en el Upside World luego de interpretar un clásico tema de Metallica. “Me hubiera encantado volver, pero los adultos deciden”, afirmó el actor británico al sitio TV Line, y en comunicación con Radio Times se refirió a su participación en la serie: “ Como actor quieres personajes con ese tipo de arcos. Así que, aunque habría sido estupendo volver para otra temporada y reunirme de nuevo con toda esa gente encantadora, creo que fue un final brillantemente realizado para un personaje brillantemente escrito”.

Una de las escenas más épicas de "Stranger Things", en la que Eddie toca su guitarra. (Netflix)

Por lo pronto, no queda más que aguardar a que llegue la temporada final dentro de dos años, pero mientras tanto tenemos la confirmación de que Max formará parte de la quinta entrega de Stranger Things.

