“Stranger Things” temporada 5: todo lo que se sabe del final de la serie

La amenaza de Vecna se asoma para destruir Hawkins y a los amigos de Eleven. Los episodios se estrenaron el 1 de julio. (Netflix)

El segundo volumen de Stranger Things 4 se lanzó a comienzos de este mes y coronó a la serie de televisión como el mayor éxito del año para Netflix. Creada por los hermanos Duffer, la historia de ciencia ficción sigue a diversos personajes en sus constantes enfrentamientos contra un monstruoso mundo paralelo conocido como el Upside Down. La cuarta temporada introdujo al mayor antagonista de esta narrativa y se espera su regreso para la continuación que será el final definitivo. ¡Atención, spoilers más adelante!

La historia de la temporada 5

Por lo que se vio en los dos últimos episodios, Vecna/Henry/Número uno no ha sido derrotado y ha tomado el control de Hawkins. Cuatro campanadas, cuatro sacrificios y cuatro portales. Con la –casi– muerte de Max Mayfield, esta macabra criatura logró establecer un camino para abrirse paso en la Tierra, así que la siguiente entrega debería establecer una batalla final. Se presume que Will Byers volverá a tener un protagonismo más grande.

"Stranger Things" finalizó con la victoria de Vecna, Henry Creel, que desembocó en la destrucción de Hawkins. (Netflix)

Según revelaron los Matt y Ross Duffer, nuevamente habrá un salto en el tiempo, ya que los actores principales se verán mucho más mayores. “Estoy seguro de que haremos un salto en el tiempo. Idealmente, hubiéramos filmado [las temporadas 4 y 5] consecutivamente, pero simplemente no había una forma factible de hacerlo. Así que todas estas son discusiones que tendremos con nuestros escritores cuando comencemos la sala”, indicaron en una entrevista con TV Line.

Asimismo, en declaraciones más recientes, las mentes detrás del universo de Stranger Things confirmaron que la quinta temporada será más corta que la cuarta . Esto fue lo que dijeron en una conversación con el podcast Happy Sad Confused: “Los personajes ya van a estar en acción, ya van a tener un objetivo y un impulso, y creo que eso les dará al menos un par de horas y hará que esta temporada se sienta realmente diferente”.

Will Byers tendrá un rol más importante en la continuación, según los hermanos Duffer. (Netflix)

¿Cuándo inicia el rodaje?

El guion de los nuevos episodios aún no ha sido escrito, y los Duffer comenzarán con esta tarea después de tomarse unas pequeñas vacaciones en julio. “Y luego regresaremos. Sé que la sala de escritores va a comenzar en esa primera semana de agosto”, confirmaron a Collider. Es decir, si termina de escribirse entre este 2022 y 2023, las filmaciones podrán llevarse a cabo en algún momento del siguiente año .

El largo tiempo que tardó la cuarta temporada en completarse fue una consecuencia directa de la pandemia, por lo que, podría esperarse que, con la reactivación de la industria cinematográfica y televisiva, la espera sea menor en comparación a la anterior. Por ahora, no hay nada confirmado por parte de Netflix.

La entrega final de "Stranger Things" comenzará a escribirse en agosto de este año. (Netflix)

Todos los personajes que aparecerán

El final de Stranger Things 4 dejó claro que la banda trabajará en equipo otra vez con el reencuentro en pantalla de Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Gaten Matarazzo (Dustin Henderson). A pesar del trágico destino de Max, se espera que Sadie Sink también forme parte de la quinta temporada.

Otras estrellas que definitivamente tendrán un regreso son Maya Hawke (Robin Buckley), Joe Keery (Steve Harrington), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Brett Gelman (Murray Bauman), David Harbour (Jim Hopper), Winona Ryder (Joyce Byers) y Priah Ferguson (Erica Sinclair). A su vez, el antagónico recaerá por segunda vez en Jamie Campbell Bower como Vecna/Henry/Número uno.

¿Joseph Quinn podría volver como Eddie Munson? En recientes declaraciones del actor británico, aseguró que estaría dispuesto a interpretar el personaje a pesar de su fatídico final. “Estaré furioso si no me traen de vuelta”, expresó entre risas para The Guardian. “Me encantaría, si me aceptan”, añadió.

Joseph Quinn podría volver como Eddie Munson en la quinta temporada. (Netflix)

Estreno en Netflix

La tanda final de capítulos de Stranger Things aún no cuenta con una fecha de estreno oficial, pero se espera que su lanzamiento sea en 2024 o, a más tardar, en 2025 .

