“Master of Puppets” de Metallica y “Stranger Things” crearon un final épico: conoce todos los detalles

Haciendo comparaciones extraordinarias, si “Running Up That Hill” de Kate Bush fue la canción oficial del fin de semana del Memorial Day, de igual manera “Master of Puppets” de Metallica bien podría ser la del fin de semana del Independence Day. Puesto que, gracias a la última temporada de Stranger Things, el éxito de Bush de 1985 subió como espuma hacia la cima de las listas más Top en los Estados Unidos en estos momentos.

Todo esto es debido a que, después de aparecer en la cuarta entrega de la serie, en el Volumen II de esta última temporada, el personaje de Eddie Munson (Joseph Quinn) se dirige al Upside Down con el resto del grupo, proponiéndose enfrentar al malvado Vecna. En la escena, Eddie coge su guitarra y toca “Master of Puppets” de Metallica, realizando “el concierto de conciertos más metalero de la historia”. Y así, mientras toca su guitarra, los murciélagos que rodean la guarida de Vecna se alejan, dejando que Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke) ataquen al demonio.

Al respecto, Nora Felder, supervisora musical de Stranger Things explicó que los productores ejecutivos Matt y Ross Duffer entrelazaron la canción en el guión durante la preproducción.

“Fue otro de esos momentos de tiene que ser esta canción. Se preveía que esta parte de la historia fuera una escena fundamental y especialmente espeluznante en la que Eddie se alzaba heroicamente para luchar por su vida. Creo que los hermanos Duffer consideraron que tocar ‘Master of Puppets’ durante toda la escena extendida era la elección clara. No se discutió ninguna otra canción, y nos lanzamos a hacerlo de inmediato”, manifestó.

El actor británico de cine y televisión Joseph Quinn interpreta a Eddie Munson en "Stranger Things". (Netflix)

Asimismo, dio a conocer que “en cierto modo, la canción y todo en la escena se alinea con el personaje público aparentemente arrogante y nervioso de Eddie”. Y finiquitó diciendo: “Las cualidades de talismán de la guitarra y la música punk metal de Eddie le ayudan a reconectarse con sus rasgos de amor, cuidado y coraje tan bien guardados”.

Tan acertada fue escoger el tema de la icónica banda estadounidense que, el líder de Metallica, James Hetfield, ha manifestado que la canción, perteneciente al álbum homónimo de Metallica de 1986, es prodigiosamente considerada como uno de los clásicos de todos los tiempos de la banda. El tema es muy significativo porque oscila entre riffs aplastantes y una sección media de rock progresivo. La banda Metallica es una gran fan de Stranger Things y toda las autorizaciones respecto al uso de la canción en dicha escena tuvieron que pasar directamente por ella, quien firmó su lanzamiento.

Eddie Munson tocando un solo de "Master of Puppets" con su guitarra desde una dimensión alternativa. (Nerd Clips HD)

Stranger Things ya estrenó todos los capítulos de la cuarta temporada y volvería en el 2024.

