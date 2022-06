“Lightyear”: ¿quiénes son los personajes que veremos en la película de Pixar?

Buzz Lightyear y sus nuevas aventuras hasta el infinito y más allá. (Disney)

La cinta animada Lightyear trajo de vuelta al cine la exitosa franquicia de Toy Story con un enfoque distinto, puesto que ahora conocemos al verdadero rostro cinematográfico que inspiró el recordado juguete de las películas de Pixar. Además de Buzz, esta aventura por la galaxia nos presenta nuevos personajes que se unen al guardián espacial en una misión casi imposible. ¿De quiénes se trata?

Buzz Lightyear (Chris Evans)

El actor, conocido por dar vida al Capitán América, presta su voz a esta versión del astronauta que busca traer de regreso a casa a su comandante y su tripulación cuando se estrellan en un planeta hostil. Adicionalmente a su rol en el Universo cinematográfico de Marvel, hemos visto a Evans actuar en producciones como Entre navajas y secretos, Snowpiercer, Los cuatro fantásticos, Antes de separarnos, entre otras más.

Buzz Lightyear enfrenta una peligrosa misión junto a un habilidoso y torpe equipo. (Disney)

Alisha Hawthorne (Uzo Aduba)

Se trata de la oficial comandante de Buzz Lightyear y, a la vez, su mejor amiga y confidente más cercana. Ella pertenece al equipo original que se queda varado en este lugar desconocido en la galaxia. La voz de Alisha es interpretada por Aduba, quien alcanzó la fama por su actuación en Orange is the New Black, la comedia dramática de Netflix. Anteriormente, ha hecho otros roles de voz para Steven Universe y Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir.

Izzy Hawthorne (Keke Palmer)

Ella es la nieta de Alisha que se convierte en la acompañante de Buzz en su misión, aunque su falta de habilidades y experiencia serán un inconveniente para el protagonista. Para este rol, se contó con la voz de Palmer. La actriz se dio a conocer desde muy joven por protagonizar True Jackson, VP, una cómica serie juvenil de Nickelodeon y, más tarde, integró los elencos de Hustlers, Scream Queens, Berlin Station y más filmes. Próximamente, aparecerá en Nope, de Jordan Peele.

La película de Pixar cuenta la verdadera historia que inspiró la creación del juguete de "Toy Story". (Disney)

Sox (Peter Sohn)

Este pequeño gato robot fue un regalo de Alisha para Buzz y cumple un papel crucial en su misión para salvar a sus compañeros. Sohn pone la voz al tierno animal robótico y, de hecho, tiene una larga experiencia trabajando como actor de voz y animador en Pixar (Buscando a Nemo, Los increíbles, Wall-E, Coco, Soul, etc)

Emperador Zurg (James Brolin)

Otro actor de Marvel también participa en Ligthyear. Después de ser el temible Thanos en el UCM, Brolin (también Cable en Deadpool) cambia de contexto y se transforma en el villano de la historia de Buzz: Zurg. Este personaje debutó en la pantalla grande con Toy Story 2, donde su versión de juguete aparece para enfrentarse al héroe espacial.

En esta aventura, el guardián espacial se enfrenta al ejército de su archienemigo, el emperador Zurg. (Pixar)

Mo Morrison (Taika Waititi)

El actor y cineasta neozelandés nunca desaprovecha la oportunidad de dar vida a divertidos personajes con tan solo su voz, algo que ya lo vimos hacer en The Mandalorian. Esta vez, interpreta a uno de los integrantes del equipo galáctico de Izzy que busca acabar con Zurg y ayudar a Buzz en su misión. El ganador del Oscar es conocido por sus trabajos como director en Lo que hacemos en las sombras, Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit y, en julio de este año, presentará Thor: Love and Thunder.

Darby Steel (Dale Soules)

Es la miembro de más edad de la tripulación de Izzy y también es una ex convicta con la capacidad de crear bombas de absolutamente nada. Su voz la pone Soules, a quien se le conoce mayormente por ser Frieda Berlin en Orange is the New Black y por sus apariciones en Los mensajeros, Motherhood y The Miseducation of Cameron Post.

Comandante Burnside (Isiah Whitlock Jr.)

Burnside es quien reemplaza a Alisha cuando ella y sus reclutas quedan atrapados en un desconocido planeta. Whitlock Jr. es conocido por sus roles en series de televisión como Veep, La niebla y Lucky 7.

"Lightyear" ya está disponible para ver en cines de Latinoamérica. (Disney)

Lightyear se estrenó el 16 de junio en cines de América Latina.

