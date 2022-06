“Lightyear”: cinco datos claves antes de su estreno

"Lightyear": el personaje surgido de la historia de "Toy Story" tendrá su película. (Disney/Pixar)

“¡Al infinito y más allá!”, es una de las frases más icónicas del cine de los últimos años que fueron expresadas por uno de los personajes más emblemáticos del film animado Toy Story de 1995. Nos referimos a Buzz Lightyear, que junto a su compañero muñeco, el vaquero Woody, eran los juguetes preferidos del niño Andy. Las películas de la franquicia fueron todas exitosas y hasta el momento contamos con cuatro de ellas.

Ahora le llegó el turno a Buzz, que presenta su película de manera individual. Su historia llegará a los cines el próximo 16 de junio, por eso te contamos algunos detalles de este nuevo film salido de la factoría de Disney/Pixar.

"Lightyear" llegará a las salas de cine el 16 de junio. (Disney/Pixar)

El personaje que inspiró al juguete

La película contará la vida del héroe en la que se inspiraron para hacer el muñeco. Así veremos al legendario guardián espacial junto a un grupo de ambiciosos reclutas que lo acompañarán en esta nueva aventura.

"Lightyear" explorará la vida del verdadero astronauta. (Disney/Pixar)

En 1995 cuando dieron vida a Buzz Lightyear en Toy Story, el director Angus MacLane se preguntó: ¿Qué película vio Andy que lo llevó a suplicar por ese fantástico muñeco de acción con rayos láser, movimientos de karate y alas espaciales aerodinámicas? “ Lightyear es esa película que vieron tanto Andy como sus amigos y probablemente casi todo el resto del mundo. Quería hacer algo que les hiciera honor a esas divertidas películas de gran presupuesto y enorme entretenimiento” , señaló el director.

El planeta T’Kani Prime

T’Kani Prime es el planeta en el que desembarcará Lightyear y su equipo. (Disney/Pixar)

La acción de Lightyear no se lleva a cabo en la Tierra sino en un planeta imaginario llamado T’Kani Prime, un lugar inexplorado a 4,2 millones de años luz de nuestro planeta, pantanoso y colmado de plantas trepadoras e insectos enormes. A este planeta llegará nuestro amigo Buzz cuando durante una misión decide cambiar el rumbo de su travesía. Pero, cuando quiere salir de este lugar, su nave se estrella y tanto él como su tripulación quedan varados en este entorno hostil. “ Buzz es el tipo al que hace tiempo las cosas nunca parecen salirle mal. En esta película lo vemos por primera vez caer en una mala racha. Algo que nunca experimentó antes” , contó el productor ejecutivo Andrew Stanton, que formó parte de las cuatro películas de la franquicia de Toy Story.

El tiempo: elemento central de la historia

Llegan las nuevas aventuras de Lightyear al cine. (Disney/Pixar)

Para poder salir de T’Kani Prime, Buzz deber realizar muchas pruebas de vuelo para calibrar su última mezcla de combustible de hipervelocidad. Para lograr esto, Lightyear debe generar una dilatación en el tiempo. Mientras en el primer vuelo pasan 4 minutos, en el planeta T’Kani Prime ¡pasan cuatro años!, y, con cada nuevo intento, esto se intensifica, generando un interesante giro en la trama del film.

La nueva pandilla de Lightyear

Una patrulla inexperta será el equipo que reunirá Lightyear. (Disney/Pixar)

“Buzz se da cuenta de que, como mucho, son un equipo de segunda. No están entrenados, no saben nada, y Buzz concluye: ‘No pueden ayudarme. No los necesito. Lo haré solo’. Pero no tiene idea del efecto que tendrán en él”, afirmó el guionista Jason Headley. Así conoceremos a Izzy, Mo y Darby, que conforman la Patrulla Zap Junior, un grupo de reclutas que unen fuerzas con Lightyear pero que tienen una gran inexperiencia en vuelos espaciales.

Michael Giacchino, detrás de la música del film

Michael Giacchino es el compositor de la música de "Lightyear". (Disney/Pixar)

En el tráiler se pueden escuchar los acordes de “Starman”, el célebre tema del músico inglés David Bowie incluido en el álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Y a su vez, cuenta con la banda sonora a cargo del premiado compositor Michael Giacchino, que ganó un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy por la película Up. También creó la música de Los increíbles, Ratatouille, Cars 2, Intensamente, Coco y Los increíbles 2, entre otras ficciones de Disney/Pixar. La banda sonora de esta película estará disponible el 17 de junio en las plataformas de música.

