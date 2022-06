Dos series de Netflix que muestran problemas reales de forma diferente y divertida

"Está bien no estar bien" y "Komi-san no puede comunicarse". Dos sensibles series que deberías ver en Netflix. (Netflix) (OLM Digital)

Netflix tiene acostumbrados a sus seguidores a un catálogo completo de géneros en miles de producciones, y dentro de ellas los dramas que hablan y se enfocan en problemas como el abandono, el espectro autista, la depresión y los traumas, entro otros. Temas que no son siempre sencillos de abordar o exponer, pero las producciones a continuación lo han hecho de manera magistral.

Los títulos en los que nos enfocaremos son Está bien no estar bien (It’s Okay to Not Be Okay) y Komi-san no puede comunicarse. ¿Ya los viste? Si no, te contaremos un poco más de ellos para que te animes a hacerlo.

Está bien no estar bien (It’s Okay to Not Be Okay)

Una historia sobre un empleado de una sala psiquiátrica y una mujer, con un trastorno de personalidad antisocial, que es una escritora popular de libros infantiles. (Netflix)

Está bien no estar bien es un k-drama compuesto por 16 capítulos que relata la historia sobre dos personas que de forma inesperada entrelazan sus vulnerables vidas sin saber que pueden hacer la del otro un poco mejor y a veces peor. Esta producción nos adentra en la vida de un empleado de una sala psiquiátrica y una mujer con un trastorno de personalidad antisocial, siendo ella una escritora popular de libros infantiles.

El chico es un hombre que se niega al amor y ella se destaca por ser una mujer que no conoce el amor . Juntos, desafían el destino y se enamoran, encontrando sus almas e identidades en el proceso. Es protagonizada por el actor y modelo surcoreano Kim Soo-hyun (Real, 2017) y la también modelo y actriz surcoreana Seo Ye-ji (Recuerdos, 2021). Está bien no estar bien se centra en la depresión, el autismo, el abandono de los padres, los traumas y las diversidades de la vida en general para el ser humano.

Komi-san no puede comunicarse

"Komi-san no puede comunicarse" es una adaptación del manga "Tomohito Oda". (OLM Digital)

Es una serie de anime con comedia y romance, centrado en las historias que giran alrededor del colegio, en cuanto a la amistad. Su sinopsis detalla que “Hitohito Tadano es un estudiante que pasa desapercibido en clase, y él se siente muy cómodo con ello. Pero todo cambia cuando se encuentra el primer día de instituto con la ‘legendaria’ Komi. Él descubre que no es que Komi se distancie de otros estudiantes, es que ella es muy torpe relacionándose con los demás. ¿La misión de Tadano? Ayudar a Komi en su aventura de conseguir 100 amigos”.

Komi-san no puede comunicarse es una producción japonesa del 2021, dentro del ranking de las mejores series del 2021 y las mejores series animadas en los últimos 50 años, según el sitio web dedicado al cine, Filmaffinity.

