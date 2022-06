Primer adelanto y fecha de estreno de “Entergalactic”, la nueva serie animada de Netflix llena de estrellas

Serie animada protagonizada por el cantante Kid Cudi. (Netflix)

Después de años de desarrollo, Netflix finalmente lanzó el primer adelanto y la fecha de estreno de Entergalactic, una serie animada co-creada por Kid Cudi, el rapero que suele mezclar su carrera musical con la actuación. La ficción seguirá a Jabari, un aspirante a artista que vive en Nueva York mientras intenta llevar adelante su relación amorosa. Este miércoles se anunció que la misma se estrenará el 30 de septiembre de este año.

El primer avance de un minuto no solo mostró el alto nivel que tiene la animación de la serie, sino que también desplegó, al cierre, la importante lista de actores con la que contará: Jessica Williams como Meadow, Timothée Chalamet como Jimmy, Ty Dolla Sign como Ky y Vanessa Hudgens como Karina. Y quizá lo más importante: la banda sonora, ya que la serie contará con música del próximo álbum de estudio del cantante también llamado Entergalactic.

Imágenes de "Entergalactic", la nueva serie animada de Netflix con Kid Cudi. (Netflix)

La serie fue una idea de Kenya Barris (Black-ish) y Scott Mescudi, más conocido por su nombre artístico Kid Cudi. “He estado esperando tres largos años para que todos ustedes vean en lo que estuve trabajando todo este tiempo”, escribió Cudi junto al teaser en su cuenta de Instagram. “Mi mayor logro. Este proyecto te conmoverá, te llevará a lugares del corazón y te volverá a enamorar. Estoy muy orgulloso de cada una de las personas involucradas que ayudaron a hacer realidad mi visión. Desde los animadores, pero más específicamente de Fletch Moules, hasta los actores de doblaje, mi equipo hermoso en Netflix, al increíble chico genial Mike Moon (Spider-Man: un nuevo universo, La familia Mitchells vs. las maquinas) y la siempre encantadora y dulce Elizabeth Porter. Los amo a todos”.

Pero eso no es todo, además del increíble reparto ya presentado y los artistas de obras fundamentales del cine de animación de los últimos años, también van a encontrar figuras como Jaden Smith, Teyana Taylor, Christopher Abbott, 070 Shake, Keith David, Arturo Castry y el regreso de Macaulay Culkin.

La sinopsis oficial de Entergalactic dice que el protagonista se esfuerza por equilibrar el amor y el éxito. “Tras alcanzar la meta de mudarse al apartamento de sus sueños se enamora de su vecina, la fotógrafa Meadow. La relación de ambos será toda una explosión de arte, música y moda”, detalla la trama publicada en el sitio oficial.

Quizá muchos no conozcan la carrera musical de Kid Cudi, pero sí lo vieron a fines del año pasado en Don’t Look up, el film protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. El músico y actor aparece interpretando a DJ Chello. En mencionada película, Kid Cudi también trabajó con Timothée Chalamet que tendrá un rol destacado en la próxima serie.

Entergalactic se estrena el próximo 30 de septiembre en Netflix.

