Rhys Ifans lidera ‘Ciudad de las Estrellas’, el spin-off soviético de Para toda la humanidad

Star City presenta un nuevo tráiler.

El esperado spin-off Ciudad de las Estrellas, perteneciente al universo de Para toda la humanidad, llegará a Apple TV el próximo 29 de mayo de 2026. Protagonizada por Rhys Ifans, Anna Maxwell Martin y un destacado elenco internacional, la serie se centra en el auge de la carrera espacial visto desde la perspectiva de la Unión Soviética, ofreciendo un enfoque inédito sobre los desafíos, tensiones y traiciones que definieron un momento decisivo en la historia alternativa de la exploración lunar. La serie empezará con dos episodios iniciales y continuará con estrenos semanales hasta el 10 de julio.

El inicio de la trama: historia alternativa y una nueva mirada a la carrera espacial

En la línea temporal alternativa presentada en Para toda la humanidad, la Unión Soviética es el primer país en llevar a un hombre a la Luna, lo que altera el curso habitual de la carrera espacial y obliga a Estados Unidos a incrementar sus esfuerzos en la competencia tecnológica y política. Ciudad de las Estrellas transporta al público al año 1969, situándolo en el centro del programa espacial soviético. En contraste con la visión estadounidense predominante en el imaginario colectivo, la historia se narra desde Moscú, mostrando tanto los avances científicos como las luchas internas y el ambiente de sospecha constante bajo el régimen comunista.

La trama, definida como un thriller paranoico, profundiza en los riesgos y sacrificios asumidos por cosmonautas, ingenieros y oficiales de inteligencia dentro del sistema soviético. La sospecha de la presencia de un topo infiltrado alimenta la intriga y expone la complejidad moral y personal enfrentada por quienes impulsaron la carrera espacial desde el otro lado del Telón de Acero.

Personajes desarrollados y destacada participación del reparto internacional

El protagonismo recae en Rhys Ifans, conocido internacionalmente por House of the Dragon y por interpretar figuras de autoridad en situaciones extremas. Junto a él participan Anna Maxwell Martin, Agnes O’Casey, Alice Englert, Solly McLeod y Adam Nagaitis, conformando un elenco que da vida a personajes inspirados en científicos reales y figuras clave del programa espacial soviético, integrando también elementos ficticios para acentuar la tensión narrativa.

La serie ilustra el día a día de los cosmonautas, sometidos a una presión extrema: la desconfianza entre compañeros, el temor constante a la delación y la responsabilidad de representar el orgullo nacional ante el Politburó soviético. Los oficiales de inteligencia se esfuerzan en identificar y neutralizar posibles fugas de información hacia occidente, manteniendo un estricto control sobre las acciones y comunicaciones del equipo técnico. Este ciclo de sospecha y vigilancia refuerza el drama y aporta una visión menos explorada en la ciencia ficción de origen occidental.

Star City (Captura de tráiler oficial)

Relevancia cultural y significado para el público global

El lanzamiento de Ciudad de las Estrellas no solo amplía el universo de Para toda la humanidad, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la rivalidad política y tecnológica entre superpotencias. La narración desde el lado soviético abre una ventana a las vidas de trabajadores y familias de la Unión Soviética, frecuentemente relegados a los márgenes de la historia convencional. Esta perspectiva contribuye a desmitificar y humanizar a quienes a menudo han sido presentados como antagonistas en los relatos occidentales.

El enfoque basado en el thriller paranoico conecta con inquietudes universales: el miedo al espionaje, el sacrificio individual en función del deber colectivo y las consecuencias personales del progreso tecnológico competitivo. Ciudad de las Estrellas planea explorar la ambigüedad moral de sus personajes, mostrando cómo la obsesión por la seguridad del Estado afecta al ciudadano común, ejemplificado en la presión sobre ingenieros y técnicos para mantener el secreto absoluto o enfrentar graves consecuencias.

Los suscriptores de Apple TV podrán acceder a la serie con el estreno de dos episodios iniciales, a los que se sumarán nuevos capítulos cada viernes hasta completar la temporada el 10 de julio. Según la información oficial, se anticipan revelaciones sobre traiciones internas, victorias inesperadas y dilemas humanos en el centro de una época marcada por la desconfianza y las aspiraciones tecnológicas.