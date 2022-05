Se reveló el primer vistazo de “Velma”, el spin-off de “Scooby Doo” para público adulto

Mindy Kaling prestará su voz a la recordada integrante de la pandilla de Mystery Inc. (Warner Bros. Animation)

Velma Dinkley tendrá su primera aventura en solitario en una producción animada dirigida a la audiencia mayor de 18 años y llegará exclusivamente a través de HBO Max. Con la voz de la comediante Mindy Kaling, el próximo spin-off de Scooby Doo contará una historia de origen del famoso personaje femenino que integró la pandilla de Mystery Inc. y tendrá cierta dosis de violencia e imágenes no aptas para niños.

La serie se extenderá por 10 episodios en su primera temporada y un primer vistazo nos muestra que definitivamente será muy gráfica . En una fotografía captada por Variety durante la presentación oficial de la compañía streaming, se observa a la joven Velma y otras chicas mirar aterrorizadas hacia un cuerpo sin vida. Un detalle muy singular de esta historia será que, al ser Kaling quien esté detrás de la interpretación de la protagonista, se decidió que tenga raíces en Asia del Sur .

Esta es la primera imagen oficial de "Velma". (Twitter/@Variety)

Al respecto, la actriz de The Office no dejó de mencionar las críticas que recibió por Velma: “Espero que hayan notado que mi Velma es de surasiática”, indicó durante el evento celebrado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. “Si la gente se asusta por eso, no me importa”, añadió en referencia al color de piel que tendrá su par ficticio.

En julio del año pasado, Mindy Kaling abordó esta controversia en el programa Late Night With Seth Meyers y contó que cuando se anunció que ella iba ser la voz de Velma todos la apoyaron y estaban muy felices, pero el efecto no duró mucho tiempo. “Entonces, se anunció, hace un mes, que el personaje de Velma sería reimaginado como de Asia del Sur. Y la gente no estaba feliz. Había mucho de: ‘¡Entonces, no es Velma!’. Ese tipo de comentarios. ‘No la clásica Velma en la que siempre estuve pensando’”, recordó en ese momento.

El cambio en la etnia de Velma recibió muchas críticas en redes sociales. “Si la gente se asusta por eso, no me importa”, aseguró Kaling. (Warner Bros. Animation)

El catálogo animado en crecimiento de HBO Max

Por lo pronto, Velma aún no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial, pero se sabe que es uno de los títulos animados de HBO Max que llegará en el futuro además del reboot del clásico animado Clone High; la serie con Pete Davidson titulada Fired on Mars; la tercera temporada de Harley Quinn ; The Prince; Santa Inc.; 10 Year Old Tom; y The Boondocks.

“Es un tremendo privilegio aprovechar el legado de más de 100 años de ‘dibujos animados’ en esta empresa”, indicó Suzanna Makkos, vicepresidenta ejecutiva de comedia original y animación para adultos de HBO Max. “Podemos trazar una línea recta desde nuestros cientos de horas de infancia que pasamos viendo a Bugs burlar a Elmer hasta la lista actual de proyectos animados para adultos que estamos construyendo aquí en HBO Max y creemos que los fanáticos estarán de acuerdo. Estamos orgullosos de presentar este grupo distintivo de series de una amplia gama de creadores diversos que formarán un destino de primera parada para los amantes de la animación en todas partes”.

SEGUIR LEYENDO: