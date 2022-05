“The Boys”: tráiler y póster de la tercera temporada

Ha sido un año en calma. Homelander está sometido. Butcher trabaja para el gobierno, supervisado por Hughie. Pero ambos ansían convertir esta paz y tranquilidad en sangre y huesos. (Prime Video)

Vuelve The Boys, uno de los productos más importantes de la plataforma de streaming de Amazon con su tercera temporada y la llegada de dos nuevos e importantes personajes. Interpretado por Jenson Ackles (Supernatural) llega Soldier Boy, la adaptación del Capitán América para este universo, y la Condesa Carmesí, la parodia de la Scarlet Witch, interpretada por Laurie Holden (The Americans). Los tres primeros episodios se estrenan el 3 de junio y luego un capítulo por semana.

En la esperada temporada 3 cobrará peso el nuevo personaje de Soldier Boy, el muy esperado debut de Ackles en la franquicia y el cual revolucionará el universo superheroico de The Boys por su pasado y lo que va a terminar haciendo. A su vez, los protagonistas del lado de Karl Urban como Billy Butcher, tendrán acceso a algunas dosis del Compuesto V que solo dura 24 horas. El choque entra las facciones volverá a tomar protagonismo pese a un año de paz entre ambos.

Póster de "The Boys" tercera temporada. (Prime Video)

La sinopsis oficial de la serie dice lo siguiente: “Ha sido un año en calma. Homelander está sometido. Butcher trabaja para el gobierno supervisado por Hughie (Jack Quaid). Pero ambos ansían convertir esta paz y tranquilidad en sangre y huesos. Entonces cuando The Boys aprendan sobre la misteriosa arma anti-Supe, irán a un choque directo contra The Seven, comenzando una guerra y persiguiendo a la leyenda del primer super héroe: Soldier Boy”.

Sobre este personaje, la semana pasada Prime Video lanzó un póster retro que ponía a Soldier Boy de Ackles al frente de un variado grupo de héroes con el título “Payback”. Entre ellos aparecen la Condesa Carmesí de Holden y las otras incorporaciones: Nick Wechsler (Blue Hawk), Kristin Booth y Jack Doolan como los gemelos TNT, más el personaje de Black Noir interpretado por Nathan Mitchell. Estos serían la agrupación antes de The Seven y que serán introducidos en la serie.

Póster de "The Boys" tercera temporada. (Prime Video)

Con este “regreso”, The Boys intentará explorar el pasado de Vought con otros equipos que formó y explotó (se esperan imágenes de este grupo combatiendo en la Segunda guerra mundial). Esto va a funcionar también como el momento de parodia de Marvel, ya que The boys en general se encargan de llevar al absurdo a los héroes de DC Comics.

Además de la novedad y el posible enfrentamiento en condiciones similares de los rivales de la serie, la nueva temporada tendrá otros temas interesantes a seguir como el abandono de Hughie (del grupo, los orígenes de The Boys antes de Billy Butcher, el romance entre Hughie y Starlight (Erin Moriarty) y el regreso de The Deep (Chace Crawford) y A-Train (Jessie T. Usher) a The Seven, entre muchas más historias.

Jensen Ackles dará vida a Soldier Boy en la tercera temporada de "The Boys". (Prime Video)

Los tres primeros episodios de The Boys se estrenan el 3 de junio y luego un capítulo por semana.

