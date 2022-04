“The Boys”: todos los detalles de la tercera temporada

"The Boys": el 3 de junio llega la tercera temporada. (Prime Video)

The Boys cuenta ya con dos temporadas en Prime Video y tuvo un excelente recibimiento por parte de los espectadores. Como una especie de sátira de las historias de superhéroes, The Boys (creada por Eric Kripke) con una clasificación para mayores de 18 de años, logró posicionarse como una de las propuestas más originales de los últimos años.

La tercera temporada comenzó sus grabaciones a principios del año pasado, esquivando así los avatares que generó el COVID-19, y finalizó en septiembre de 2021. Así la fecha del regreso de The Boys con su tercera temporada será el 3 de junio próximo. Los primeros tres episodios estarán disponibles el día de su estreno y luego se irán subiendo semanalmente el resto de los capítulos hasta su finalización prevista para el 8 de julio.

Laz Alonso como Mother's Milk, Karl Urban como Billy Butcher y Jack Quaid como Hughie Campbell, regresan para la nueva temporada de "The Boys". (Prime Video)

The Boys y The Seven volverán a verse las caras mientras todos deseamos que el encuentro entre Billy Butcher (Karl Urban) y Homelander (Antony Starr) se lleve a cabo de una vez y arreglen las cosas entre ellos al estilo de la producción. En el tráiler pudimos ver una escena en al que ambos están juntos y también cómo Ryan (Cameron Crovetti), el hijo de Homelander, comienza a usar sus poderes.

(ATENCIÓN SPOILERS). Recordemos que en el final de la segunda temporada vimos como la nefasta compañera de Homelander, Stormfront (Aya Cash), había sido finalmente derrotada luego de perder sus extremidades. Su pasado nazi hizo que se convirtiera en alguien aún más odioso. Pero, ¿murió realmente? En una entrevista otorgada a la publicación Entertainment Weekly, Cash se refirió a su papel y dijo: “Creo que han dejado la puerta abierta, pero también siento que no queda mucho de ella. Técnicamente no está muerta, pero creo que solo tendrás que ver la temporada 3 para saber qué pasó”. Pero más allá de su presencia o no en esta tercera temporada, lo que sí vamos a ver es el legado de fanáticos de ultraderecha que dejó luego de su paso por Los Siete, llamados Stormchasers.

El villano y superhéroe, Homelander (Antony Starr), regresa con nuevas venganzas a la trama de "The Boys". (Prime Video)

Pero también contaremos con nuevos superhéroes/villanos. Por un lado se suma a esta serie Jensen Ackles (Supernatural) como Soldier Boy, y también contaremos por otro lado con la ex The Walking Dead, Laura Holden, quien dará vida a Crimson Countees (la condesa Crimson), una especie de parodia de la Bruja Escarlata y miembro del equipo que lidera Soldier Boy, los Payback.

” Exploraremos la historia de ese equipo y de todos sus miembros ”, afirmó Kripke a la revista mencionada. De hecho, el primer episodio de la nueva temporada tomará el nombre de este grupo y se llamará “Payback”.

"Payback" es el nombre del primer episodio de la tercera temporada de "The Boys" y hace referencia al grupo liderado por Soldier Boy (Jensen Ackles). (@therealKripke)

Tres nuevos superhéroes se sumarán como recurrentes a la tercera temporada. Por un lado, contaremos con Supersonic (expareja de Starlight), que será interpretado por Miles Gaston Villanueva (The Resident). También se sumará Nich Wechsler (Revenge/Dinastía) como Blue Hawk, y el actor Sean Patrick Flanery (Dexter) será Gunpowder, otro miembro del grupo de Soldier Boy. Este personaje tuvo una brevísima participación en la primera temporada cuando en el segundo episodio apareció en un informe periodístico en la televisión. Allí dice una frase que lo postula como un defensor de las armas: “Si hubiera más gente armada, tal vez no tendría que salvar el día cada vez”. El actor que lo interpretó en ese oportunidad fue Joel Gagne (Bad Blood). Por su lado, Katia Winter (Speely Hollow) será la actriz invitada de esta temporada. Asumirá el rol de Little Nina, una mafiosa proveniente de Rusia.

Jensen Ackles, luego del éxito de "Supernatural", se suma a "The Boys" como Soldier Boy. (EFE/Foto cedida)

Sin duda, también seguiremos de cerca a Butcher que se plantea la idea de si se convertirá en el gran héroe de esta historia o si se sumará al bando de los villanos. Urban se metió de lleno en este personaje que vive un conflicto interno entre el deber ser y su deseo de venganza. En declaraciones a EW afirmó: “Para derrotar al monstruo, ¿te conviertes en el monstruo? Y creo que esa es una de las cosas geniales de esta temporada: todos los personajes se enfrentan a esa elección. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Qué línea están dispuestos a cruzar para lograr lo que quieren lograr? Para todos los personajes de la serie crea un conflicto, y es divertido ver quién termina realmente del lado de quién”.

