“Prey”: primer adelanto de la precuela de “Predator”

Primer teaser trailer de Prey, la precuela de Predator.

Tras participar en series como Black Mirror y The Boys, el realizador dirigirá a Amber Midthunder, Stefany Mathias y Dane DiLiegro en esta precuela que abordará el primer paso del Depredador por la Tierra y estará ambientada en la Nación Comanche. Con el excelente manejo del sonido, cámara y la dirección de actores que demostró en 10 Cloverfield Lane, Dan Trachtenberg promete una buena dosis de acción, suspenso y thriller de supervivencia.

En el primer teaser trailer de Prey, la precuela de Predator, se ven detalles de su ambientación, situada a 300 años atrás en el tiempo y centrada en una guerrera llamada Naru que deberá proteger a los suyos de una amenaza alienígena. Según el comunicado oficial, la producción “se comprometió a crear una película que ofreciera una representación precisa de la tribu comanche y que brindara un nivel de autenticidad que resultara fiel a los pueblos indígenas”.

Póster de "Prey", la serie precuela de "Predator"

Según la sinopsis oficial, la película está ambientada hace 300 años en la Nación Comanche y sigue la historia de Naru, una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente. La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que deriva en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios.

Los que acompañan a Trachtenberg es el guionista Patrick Aison (Jack Ryan) y producida por John Davis (The Predator) y Jhane Myers (Monsters of God), con Lawrence Gordon (Watchmen), Marty Ewing (It: Chapter Two), James E. Thomas, John C. Thomas y Marc Toberoff (Fantasy Island) como productores ejecutivos. Sobre Myers, el comunicado oficial destaca que la productora, miembro de Sundance Fellow y de la Nación Comanche, es “conocida por su atenta dedicación a las películas que rodean a las Naciones Comanche y Pies Negros y la pasión por honrar los legados de las comunidades nativas”. Debido al foco puesto en este rasgo tan característico que tendrá la película, la misma cuenta con un elenco compuesto en gran medida por talentos nativos y de las Primeras Naciones cómo la antes mencionada Midthunder (The Ice Road), la debutante Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Zorzal (The Journey Home) y Julian Black Antelope (Tribal).

Imágenes de "Prey", la serie precuela de "Predator"

El estreno de Prey será el 5 de agosto por Star+.

SEGUIR LEYENDO: