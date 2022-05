Primer adelanto oficial de “Avatar: The Way of Water”, secuela de la aclamada obra de James Cameron

Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora, pero una amenaza regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente. Ahora, Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta. (20th Century Studios)

Con la confirmación de la segunda parte hace ya casi dos años, también se anunció una extensión de la saga hasta la quinta entrega. James Cameron apuesta todo a su historia más taquillera y vuelve a poner el foco en la innovación tecnológica, pero también en la nostalgia de la primera película. En diciembre se estrena la segunda parte, Avatar: The Way of Water y este lunes 9 de mayo lanzó el tráiler oficial.

Llegó finalmente Doctor Strange en el multiverso de la locura, la tan esperada película de Marvel Studios, y con este estreno se pudo ver por primera vez y en exclusiva el tráiler de la secuela de Avatar antes que en las redes sociales. El adelanto es breve y tiene pocos diálogos, pero es suficiente para que pueda identificar la mano de Cameron y sentirse de vuelta en Pandora. Entre las novedades, destaca la aparición de Kate Winslet como Ronal y el regreso de sus protagonistas Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver y Stephen Lang.

"Avatar: The Way of Water" se estrenará en diciembre. (20th Century Studios)

La sinopsis dice lo siguiente: “Jake Sully vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora, pero una amenaza regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente. Jake debe trabajar con Neytiri y el ejército de la raza Na’vi para proteger su planeta. Ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película, Avatar: el camino de agua narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan”.

Dirigida por James Cameron y producida por Cameron y Jon Landau, la película es el inicio de una nueva etapa para Avatar y la expansión de sus historias donde habrá más peligros que sortear. Además, se suman nuevas caras a la historia.

La película es el inicio de una nueva etapa para "Avatar". (20th Century Studios)

El responsable de Titanic, Terminator y Aliens, el regreso vuelve a poner fichas en esta historia que marcó un antes y un después en el cine 3D, pero esta vez con una apuesta mayor y a largo plazo. Ahora ya sin el factor sorpresa de la animación y el formato de proyección, Cameron piensa en una historia con más desafíos narrativos que de formato donde Jake, Neytiri y todo Pandora deberán contar su propia historia.

Su equipo para esta nueva aventura es el guionista Josh Friedman (La guerra de los mundos) y la fotografía de Russell Carpenter (Titanic), acompañados por la banda sonora original de Simon Franglen (Titanis, Skyfall).

Director James Cameron and Edie Falco on set of 20th Century Studios' AVATAR 2. Photo by Mark Fellman. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.

La secuela de la película más taquillera de todos los tiempos, Avatar: El camino del agua, estrenará en cines el 15 de diciembre de 2022.

