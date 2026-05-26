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Star Wars vuelve a la pantalla grande con ‘The Mandalorian and Grogu’ y desafía expectativas y dudas

Los primeros datos de taquilla muestran una acogida suficientemente sólida para Disney, aunque lejos del fervor de pasados estrenos de la saga

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Esta imagen publicada por Disney muestra a El Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, a la izquierda, y a Grogu en una escena de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de Lucasfilm. (Nicola Goode/Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)
Esta imagen publicada por Disney muestra a El Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, a la izquierda, y a Grogu en una escena de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de Lucasfilm. (Nicola Goode/Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

El estreno de The Mandalorian and Grogu, dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal en el papel de Din Djarin, junto al carismático Grogu, ha significado el regreso de Star Wars a las salas de cine tras casi siete años de ausencia.

La película, con un presupuesto estimado en 165 millones de dólares, superó esa cifra en su primer fin de semana a nivel global, evitando así pérdidas económicas. Sin embargo, tanto la taquilla como la recepción del público presentan matices que generan dudas respecto a la capacidad de la franquicia para recuperar el impacto cultural de épocas anteriores.

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Valoraciones del público y comparación dentro de la saga

La opinión de los espectadores ha ubicado a The Mandalorian and Grogu en una posición intermedia dentro de la extensa saga de Star Wars. De acuerdo con diferentes valoraciones realizadas, la película obtuvo una puntuación de A-, la tercera más alta posible y empatando con otros cuatro títulos del universo creado por George Lucas: La amenaza fantasma, El ataque de los clones, La venganza de los Sith y Han Solo: Una historia de Star Wars. Esto implica que únicamente seis películas de la franquicia superan dicha nota, mientras que solo dos quedan por debajo. Las producciones mejor valoradas siguen siendo las tres partes de la trilogía original, que recibieron un A+ tras su reestreno.

Por otro lado, es relevante que tres de las películas producidas bajo la dirección de Disney -El despertar de la fuerza, Los últimos jedi y Rogue One: Una historia de Star Wars- alcanzaron una puntuación superior de A, a pesar de la controversia que generó Los últimos jedi en su estreno. Este panorama muestra tanto la alta exigencia del público seguidor de la saga como los desafíos que enfrentan las nuevas producciones para conectar con audiencias de diversas generaciones.

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Resultados comerciales iniciales y particularidades de la taquilla global

En el plano comercial, The Mandalorian and Grogu ha logrado cifras sólidas pero moderadas al compararse con otros estrenos de Star Wars en la etapa de Disney. Durante su primer fin de semana, la película recaudó 82 millones de dólares en Estados Unidos y alcanzó cerca de 102 millones al considerar el largo fin de semana del Memorial Day. Aunque estos ingresos cumplen con las expectativas y serían motivo de satisfacción para la mayoría de los estudios, resultan menores frente a los mayores éxitos de la franquicia. No obstante, es necesario considerar el contexto: la asistencia a las salas de cine aún no se ha recuperado completamente respecto a los niveles previos a la pandemia y el mercado enfrenta nuevos desafíos debido al auge de las plataformas de streaming.

En el extranjero, la película recibió una acogida más templada. Su recaudación internacional sumó 64 millones de dólares en los primeros tres días, llegando a un total global de 145 millones y aumentando a 165 millones durante el fin de semana extendido. Estos resultados resaltan la fortaleza de Star Wars especialmente entre el público estadounidense, a diferencia de otras sagas como el Universo Cinematográfico Marvel o Avatar, que suelen alcanzar fenómenos globales de mayor magnitud. Disney, consciente de esta circunstancia, analiza con precaución el futuro de la franquicia y la respuesta internacional a The Mandalorian and Grogu.

Jeremy Allen White interpreta a Rotta el Hutt, hijo del famoso Jabba el Hutt
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Análisis del público y perspectivas para el futuro de la saga

Los primeros datos de audiencia indican un perfil de público muy vinculado al fanbase tradicional. Según cifras proporcionadas por Variety, el 63% de los espectadores fueron hombres y tres de cada cuatro tenían más de 25 años, señalando una mayor conexión con los seguidores de siempre de Star Wars y cierta dificultad para atraer a públicos jóvenes. La estrategia de Disney al recurrir a personajes sumamente reconocibles como Grogu y el mandaloriano Din Djarin, populares por el éxito de la serie en Disney+, garantiza un respaldo firme pero restringe el crecimiento generacional de la franquicia.

A pesar de un inicio positivo y de evitar un revés en taquilla similar al de Han Solo: Una historia de Star Wars, que no logró recuperar su inversión en cines, The Mandalorian and Grogu se enfrenta a un desafío crucial en las próximas semanas. El comportamiento en el segundo fin de semana será clave para determinar si la película puede trascender a su núcleo de seguidores y convertirse en un fenómeno de público más amplio y familiar.

Lucasfilm y Disney ya trabajan en la próxima producción cinematográfica de la saga, Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, cuyo estreno está previsto para mayo de 2027. Esta nueva etapa busca distanciarse parcialmente de la saga Skywalker e impulsar nuevas historias para renovar su atractivo entre las generaciones venideras. De momento, el regreso a las salas encabezado por Grogu representa tanto un éxito limitado como una advertencia sobre las tendencias actuales de consumo en el universo Star Wars.

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