A solas con Nicolás Francella y Gabriel Goity, protagonistas de “En la mira”, un nuevo thriller psicológico argentino

Nicolás Francella y Gabriel Goity hablaron con Infobae sobre “En la mira”.

Luego de Ecos de un crimen llega la nueva apuesta de Warner Bros. Pictures en terreno argentino, En la mira. La misma se encuentra en los cines y en junio llegará a HBO Max como lo hizo la anterior mencionada, que estuvo dos semanas entre los contenidos más vistos de la plataforma. El film pone en el centro de la escena a un joven que trabaja en un call center y que es amenazado por un usuario que desea dar de baja un servicio pero no puede, situación que seguramente muchos conocerán.

“Este hombre anda con piloto automático, cómodo con su trabajo, cómodo con su vida, cómodo con su infidelidad, y de repente se encuentra con un volantazo en su vida y no tiene las herramientas del día a día, tiene que improvisar algo y arranca a tocar unas zonas totalmente desconocidas para él. Se va descubriendo a él mismo en una situación que jamás pensó encontrarse”, describe Nicolás Francella, protagonista del film, en conversación con Infobae.

Imágenes de "En la mira", nuevo film argentino. (Warner Bros.)

El thriller psicológico de suspenso está dirigido por Ricardo Hornos y Carlos Gil, y cuenta la historia de Axel Brigante, un joven operador de un call center que una tarde deberá vivir su peor pesadilla cuando un hombre quiera cancelar un servicio a cómo dé lugar. Sobre este escenario, Nicolás Francella, hijo de Guillermo Francella (Granizo), recuerda que ha vivido ese momento: “Me he encontrado con estas situaciones, cortando o capaz recibiendo la propuesta de la promoción o la novedad que no me seducía, y a veces no hay forma. Tratamos también junto a Ricardo y Carlos de explicar ese mundo del call center que tiene un manual de seguimiento, pero también un tope”.

En la mira es una producción argentina que apunta al mercado regional. En 45 días desde su estreno estará disponible en HBO Max al igual que todos los títulos de Warner. Por eso pensaron una historia que pudiese ser universal. Su compañero de elenco, Gabriel El puma Goity, considera que estos momentos de furia, sin llegar al extremo de amenazar a una persona, los tiene todo el mundo: “Siempre aparece esta frase que dice: ‘Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes’. Es parte de la vida. Uno puede decir: ‘No, estoy bien, tengo todo controlado’, y pasa lo contrario. Por lo menos lo tengo en cuenta para mi propia vida”.

Póster de "En la mira", que pronto llegará a HBO Max. (Warner Bros. Pictures)

En la mira cuenta con un guion de Adrián Garelik y Ricardo Hornos, y fue rodada en Argentina y Uruguay. Sobre el presente de la producción audiovisual, ambos actores destacaron el momento que se vive en la región respecto a las plataformas que hoy lideran el mercado y el entretenimiento: “Apostaron a que las plataformas tengan su crecimiento y ahora cada una debe querer posicionarse, producir contenido, ver qué contenido elegir para distinguirse. Tienes plataformas que están hace 10, 12 años, otras que están empezando a surgir, y cada una empieza a construir su propia identidad. Claramente se fomenta el trabajo de esta forma”, se explayó Francella al referirse a las oportunidades que surgen gracias a los múltiples proyectos para el mercado internacional.

Sobre cómo afecta a los actores, se mostraron entusiasmados sobre el presente: “¿Y qué te puedo decir? Realmente estamos felices, es lo que más estábamos esperando”. Goity sostuvo que era una deuda pendiente: “Me parece un justo reconocimiento. Tenemos los mejores actores, las mejores actrices, los mejores directores. Es hora de que se reconozca esto y empezar a lanzarlo como una industria como tiene que ser y no que sean hechos fortuitos. Acá hay realmente un material excelente, de excelencia en lo que refiere a planteles técnicos, planteles artísticos y la ficción argentina es de las mejores del mundo y de habla hispana. Somos los mejores del mundo y se la peleo a cualquiera”.

Gabriel "El puma" Goity, es uno de los protagonistas de "En la mira". (Warner Bros.)

Este es el primer protagónico de Nicolás Francella luego de una extensa carrera en la que se destacan El cuento de las comadrejas, Maracaibo y la serie de Netflix, Alta mar. Mientras disfruta del debut de su nueva película, todavía está trabajando en otro estreno de Warner y HBO Max, Un crimen argentino, adaptación de la novela de Reynaldo Sietecase que se estrenaría la segunda mitad del 2022.

Por parte de Gabriel Goity, el actor conocido en Argentina como El puma, tiene una extensa carrera en cine y televisión, pero en el 2021 protagonizó la serie de HBO Max Entre hombres, con un excelente recibimiento de la prensa especializada y luego de pasar por el Festival de series de Cannes.

Un joven que trabaja en un call center es acosado por un cliente que está pasando un muy mal día. (Warner Bros.)

En la mira se encuentra en cines y se estrenará en HBO Max en junio.

SEGUIR LEYENDO: