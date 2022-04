5 razones para ver “The Batman”, que ya está en HBO Max

"The Batman", de Matt Reeves, llega al streaming en la plataforma de HBO Max. (Warner Bros.)

Si ya has visto los Batman de Tim Burton (con Michael Keaton como el Hombre Murciélago), los de Joel Schumacher (con Val Kilmer y con George Clooney) y las tres de Christopher Nolan (con Christian Bale) no te puedes perder a este The Batman. Con algo del espíritu clásico de aquella película de los sesenta de Leslie Martinson (con Adam West) y a la vez una notable independencia de los caminos ya explorados a lo largo de la saga, la película de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson ofrece una nueva perspectiva de Batman, más alejada del millonario justiciero que es Bruce Wayne y más cerca del detective que era en el cómic original.

Si no te contaste entre el público que dio a The Batman un extraordinario éxito de taquilla en el mundo (USD 735 millones), o si estuviste entre esas audiencias pero quieres volver a verla, la película está disponible para streaming en HBO Max desde el 18 de abril . Te recordamos cinco razones por las que vale la pena:

1) El Hombre Murciélago de Robert Pattinson

Robert Pattinson ofrece un Batman más alejado de Bruce Wayne y más cerca del detective que era en el cómic original. (WARNER BROS/HBO Max)

¿En serio? ¿El muchacho de la saga Crepúsculo? Sí, en serio. Pattinson logró un Batman joven —lleva sólo dos años en la protección de Ciudad Gótica— e inteligente, aunque a la vez inexperto y arrogante. “No me importa lo que me pase”, dice Bruce Wayne, más motivado por la venganza que por la supervivencia, el futuro o incluso la cordura.

Las dificultades del personaje —sus contradicciones, su ansiedad, sus zonas oscuras— se ven cada vez que asoma Bruce Wayne: no es el millonario filántropo y playboy que asume el peso de su apellido. El Batman de Pattinson no parece sentirse en su piel sino cuando está en su traje acorazado y detrás de su máscara, y su vida diurna está llena de sacrificios y omisiones en favor de la nocturna. Todo el espacio que Bruce le cede al murciélago en esta versión, Pattinson lo llena de energía dramática.

El Batman de Pattinson en la película dirigida por Matt Reeves sólo está cómodo en su traje acorazado y detrás de su máscara. (Warner Bros.)

Conviene recordar que, además de Crepúsculo, el actor británico ha trabajado en obras complejas con grandes directores, como La reina del desierto de Werner Herzog, Cosmópolis de David Cronemberg, Tenet de Christopher Nolan y Z La ciudad perdida de James Gray. Aunque hay otras grandes interpretaciones en The Batman, Pattinson carga con el peso principal de la trama, y arrastra a los espectadores a lo largo de ella, pendientes de su sed de venganza y su pesquisa sobre el pasado de su familia.

2) El elenco

Zoë Kravitz como Gatúbela, Paul Dano como El Acertijo, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como El Pingüino, John Turturro como Carmine Falcone y Jeffrey Wright como Jim Gordon acompañan a Pattinson, y son otra buena razón para no perderse esta película. La Gatúbela de Kravitz ha pasado por traumas —como su personaje en Kimi, y como el mismo Batman— y ha aprendido de su vulnerabilidad. Tanto desde su despliegue físico como en su inteligencia es un buen par para Batman.

La Gatúbela de Zoë Kravitz es un buen par para Batman en la nueva película. (Warner Bros.)

El Pingüino de Farrell es otro destacado por la crítica, ya que le da un giro al estilo de la mafia que engrandece su humor. El Gordon de Wright hace mucho más que encender la batiseñal y esperar que todo salga bien: establece una relación con Batman como nunca antes se ha visto, que permite además el crecimiento del costado detectivesco del personaje.

Pero sin dudas, es el El Acertijo de Dano el que se ha llevado los aplausos más fuertes. No es el personaje delirante y super llamativo que hizo Jim Carrey: cuando se entrega a la policía —parte de su plan— se lo ve con un uniforme de hospital psiquiátrico. Más bien como un nerd, con gran habilidad en tecnología e internet y un uso maestro de las redes sociales, el cerebro que aparentemente ha gestado la ola de asesinatos de esta trama también colabora, a su extraña manera, con Batman: sus crímenes son pistas de una conspiración mucho mayor. Y, mientras tanto, crea el caos en las calles de Ciudad Gótica, porque eso es lo suyo en realidad.

El Acertijo de Dano el que se ha llevado los aplausos más fuertes del público y la crítica. (Warner Bros./DC Comics)

3) La trama detectivesca

No sólo la interpretación de Pattinson honra más al personaje de los cómics: también la historia lo hace. Porque Batman siempre ha sido un detective. Es cierto que las versiones a las que está acostumbrado el público contemporáneo se han concentrado más bien en la acción, pero —y sin que falte— la película de Reeves vuelve a un Batman que analiza los hechos, los asocia y avanza en una pesquisa. Incluso su tecnología —su traje, su batimóvil— son producto de sus propias investigaciones y realizaciones.

Si las habilidades detectivescas de Batman habían sido suavizadas para darle lugar a la pelea cuerpo a cuerpo o a la soledad de quien necesita alzarse sobre la ley, esta versión la recupera sus grandes capacidades como detective, y las pistas que sigue a partir del primer asesinato van mostrando ese talento. Y como en todo buen policial, cuando se cree que la verdad ha sido revelada nuevas pistas dan un giro a la historia.

Sin que falte la acción, "The Batman" recupera los talentos detectivescos del Hombre Murciélago. (Warner Bros./DC Comics)

Es en esta faceta de Batman donde se lucen Wright como Gordon y Serkis como Alfred: con el primero el Hombre Murciélago analiza las escenas de algunos crímenes; con el segundo, trabaja en el desciframiento de los enigmas del Acertijo.

Y, como se esperaba, todo esto acompaña una acción perfecta, con secuencias de lucha seguidas por una cámara exquisita que se mueve al ritmo del deseo de venganza y la rabia de Batman. Un hábil uso de la iluminación mínima destaca los movimientos de los cuerpos y les suma dramatismo. Hasta el Batimóvil participa de estas coreografías en completa armonía, en particular en una escena de persecución del Pingüino.

4) La oscuridad de Ciudad Gótica

En la película de Reeves, Ciudad Gótica es mucho más que el lugar donde suceden los hechos: casi parece un personaje más, con su pasado oscuro y su futuro incierto, sus fracasos y sus luchas de los que sus villanos y sus héroes no son más que el reflejo. Como en las visiones de Burton, la historia del Hombre Murciélado y la de la ciudad oscura se entretejen.

John Turturro es Carmine Falcone en "The Batman", de Matt Reeves. (Warner Bros./DC Comics)

A sus ásperos bajos fondos desciende Batman para su misión, y los muestra en concordancia con los cómics: tenebrosos y a la vez mágicos. Sin que, ni siquiera una vez en las tres horas de duración de la película, las escenas se reduzcan al cadáver en el callejón o la pelea en un terreno desierto.

La tristeza de la ciudad, en la que un justiciero apenas acompañado debe contener el despliegue de la mafia, se ve en su lluvia reiterada y, por supuesto, en los matices tonales de sus noches.

5) La música y la fotografía

Las 29 pistas de la banda sonora de Michael Giacchino laten como el corazón de esa ciudad y de la historia que cuenta The Batman. Su pulso se agita en las escenas de acción; la versión del tema característico del personaje se ralentiza para acomodarse entre las sombras y anuncia lo ominoso por venir. Giacchino (Up, Ratatouille, Lost) logró acompañar paso a paso el amplio arco emocional que imaginó Reeves. Además de la composición original reconocerás el Ave María de Franz Schubert, “Something in the Way” de Nirvana y otras piezas del repertorio popular.

La banda sonora de Michael Giacchino y la fotografía de Greig Fraser son aspectos imprescindibles de la película. (Warner Bros./DC Comics)

Por su parte, sin el director de fotografía, Greig Fraser (quien ganó el Oscar por su labor en Dune), difícilmente se hubiera podido lograr la sombría belleza de Ciudad Gótica. Su estudio de Caravaggio, Rembrandt y Vermeer parece notarse en el difícil equilibrio de su iluminación. La oscuridad de las escenas de los crímenes compiten de manera pareja con la pequeña luz de esperanza que trae Batman, y así la fotografía resulta un elemento central de esta película noir.

