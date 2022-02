La segunda temporada de “Super Pumped” pone el foco en Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, creador de Facebook (actual Meta) y la directora de operaciones, Sheryl Sandberg. El vínculo entre ellos será retratado en la segunda temporada de "Super Pumped".

Luego del anuncio del estreno de Super Pumped: la batalla por Uber, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt en el rol de Travis Kalanick, llegó al confirmación de una nueva entrega de esta serie antológica. Se centrará en el vínculo laboral entre el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, directora de operaciones de la famosa red social. Al tratarse de una serie antológica, es probable que se anuncien nuevos temas vinculados a la tecnología para las siguientes temporadas.

Esta nueva tanda de episodios tomará como punto de partida la novela de Mike Isaac que relata la vuelta de timón que tuvo que realizar Facebook (hoy llamada Meta) luego del conflicto legal por la difusión de datos personales de los usuarios de una de las redes sociales más grandes del mercado tecnológico.

La nueva temporada de "Super Pumped" tomará como punto de partida la novela de Mike Isaac. (REUTERS/Leah Millis)

Super Pumped apunta a mostrar las grietas del universo de la tecnología que tuvo (y tiene) sede en Silicon Valley. Presentado como el sitio donde surgen las innovaciones más poderosas del planeta, este lugar es también cuna de conflictos y filtraciones que no terminan de adecuarse a los nuevos tiempos.

La primera temporada podrá verse en América Latina a través de Paramount+ a partir del 12 de mayo y en su elenco veremos además de Joseph Gordon-Levitt, a Kyle Chandler y Uma Thurman en los roles centrales.

Joseph Gordon-Levitt será el protagonista de la primera temporada de "Super Pumped", basada en la historia de Uber. (EFE/Urs Flueeler/Archivo)

El elenco de la segunda temporada no ha sido confirmado aún, pero va a coincidir en la temática con una serie que tiene programada HBO, llamada Doomsday Machine, que abordará el mismo tema de la segunda temporada de Super Pumped. En este caso, la ficción tomará como base el libro de las periodistas del New York Times, Sheera Frenkel y Cecilia Kang, llamado An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle for Domination, en el que se encuentran recopilados sus reportajes para el Times. En esta versión está confirmada la inglesa Claire Foy (la actriz que interpretó a la Reina Isabel II en las dos primeras temporadas de la serie de Netflix, The Crown) para el rol de Sheryl Sandberg. Todavía se desconoce quién dará vida a Mark Zuckerberg para esta serie de HBO.

Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Meta. Su incorporación en la empresa será retratada en dos series. (REUTERS/Staff/File Photo)

Para la segunda temporada de Super Pumped se repetirán los mismos showrunners Brian Koppelman, David Levien y Beth Schacter (responsables de la serie Billions), que también serán guionistas y productores de la nueva entrega. Paul Schiff, por su parte, repetirá su rol de productor ejecutivo.

Estas no serían las primeras veces que se lleve a la ficción la labor de Mark Zuckerberg. Ya en 2011 se estrenó La red social (The Social Network) de Aaron Sorkin y David Fincher. La película relataba cómo fue el surgimiento de Facebook que se generó en la mente de Zuckerberg cuando estudiaba en la Universidad de Harvard. El mismo Sorkin advirtió que había quedado mucho material afuera que podía ser contado en una posible secuela de la película.

Por lo pronto, podremos ir sabiendo más sobre Meta en estas dos versiones seriadas que conoceremos seguramente durante este año.

