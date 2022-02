Daniel Radcliffe: la increíble transformación del actor de “Harry Potter” para una biopic

Daniel Radcliffe caracterizado como el comediante y cantante Al Yankovic. La película cuenta con su autorización y se encuentra en plena filmación. (Instagram @daniel9340)

Todos recordamos a Daniel Radcliffe como aquel joven mago de la saga de Harry Potter y, aunque ha participado de muchos otros films y series, su imagen remite directamente al personaje creado por la escritora J. K. Rowling en 1997 para la literatura. Luego llegaría la adaptación al cine de Harry Potter y la piedra filosofal que acaba de cumplir de 20 años de su estreno.

En un especial de HBO Max llamado Harry Potter, regreso a Howgarts, se reunieron los protagonistas centrales de la saga, entre ellos Radcliffe y sus más fieles compañeros de aventuras Emma Watson y Rupert Grint.

Cada uno de ellos continuó con su carreras logrando separarse de los roles con los que se hicieron conocidos en la industria y en el mundo. A Watson la hemos visto destacarse en la versión live-action de La bella y la bestia, mientras que Grint forma parte de una interesante serie de AppleTV+, Servant, creada por M. Night Shyamalan (Sexto sentido).

El actor de "Harry Potter" tuvo que transformar su rostro para interpretar al humorista que se hizo famoso por las parodias de los hits más conocidos de la música. (Instagram @daniel9340)

Y ahora, Radcliffe se suma a un nuevo proyecto. Se trata de una biopic en la que va a interpretar al humorista, actor y cantante “Weird Al” Yankovic. El film que comenzó a rodarse en estos días se llamará Weird: la historia de Al Yankovic y estará dirigido por Eric Appel (Sillicon Valley), mientras que la producción será de Funny or Die. El guion está a cargo del mismo Yankovic, lo que hará más sustancial la historia. Incluso, contará cómo fue la muerte de sus padres, quienes fallecieron en 2004 luego de la ingesta de monóxido de carbono.

La biopic, que se estrenará en Estados Unidos a través de Roku, recorrerá todas las aristas de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso con los éxitos Eat It (reversión y parodia del hit Beat it de Michael Jackson)y Like a Surgeon, como también sus aventuras amorosas y su estilo de vida conocido por ser depravado. Weird: la historia de Yankovic abarca desde la faceta de Al como niño prodigio, hasta el momento en que se convierte en la mayor leyenda musical de los últimos tiempos. Yankovic tiene más de veinte discos en los que combina parodias de canciones super conocidas y también temas originales.

“Weird Al” Yankovic contará su propia vida a través de este film del que es su guionista. (John Salangsang/Shutterstock)

El cantante es reconocido también por un estilo muy particular que incluye una gran melena de rulos, un importante bigote y un vestuario muy vistoso que incluye camisas muy llamativas con muchos colores y estampados.

Ya comenzaron a circular imágenes de la filmación en las que vemos a Daniel caracterizado como el personaje y es realmente impactante su transformación. En un comunicado publicado en ScreenRant, el humorista se refirió a este proyecto y dijo: “Cuando se estrenó mi última película en 1989, hice un solemne voto a mis fanáticos de que lanzaría una película importante cada 33 años, puntualmente. Estoy muy feliz de decir que estamos a tiempo. Y estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán.”

Radcliffe tiene un próximo estreno entre manos. Lo veremos como un villano en el film de Netflix dirigido por Adam y Aaron Nee, La ciudad perdida junto a Sandra Bullock y Channing Tatum.

